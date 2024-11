Šéfka nemeckej volebnej komisie odmieta, že by manipulovala s termínom volieb

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

BERLÍN - Predsedníčka nemeckej volebnej komisie Ruth Brandová v nedeľu odmietla obvinenia, že manipuluje s termínom predčasných volieb do Spolkového snemu. Jej hovorca objasnil, že volebná komisárka je nezávislý orgán, ktorý nie je viazaný pokynmi, ale právnymi predpismi.

"Neexistoval žiadny pokyn ani vplyv na stanovisko spolkovej volebnej komisárky týkajúce sa konania nových volieb," dodal hovorca. Ako podotkol, jej úlohou je zabezpečiť riadnu prípravu a priebeh volieb do Bundestagu a poukazovať na prípadné riziká.Brandová predtým v liste kancelárovi Olafovi Scholzovi upozornila, že môže dôjsť k "nevyčísliteľným rizikám", ak by sa voľby konali čím skôr - v januári alebo februári 2025 -, ako to požaduje opozícia.Komisárka pritom poukázala na možné problémy s obstarávaním papiera či s logistikou vrátane vymenovania volebných komisií, náboru asistentov a organizácie volebných miestností.

Výkonný riaditeľ Nemeckého združenia papierenského priemyslu Alexander von Reibnitz však údajné riziká nedostatku papiera poprel. "Ak včas objednáme, dokážeme dodať papier potrebný na predčasné parlamentné voľby," uviedol pre stanicu ZDF.Opozičná konzervatívna únia CDU/CSU Brandovú kritizovala. Generálny tajomník CDU Carsten Linnemann ju dokonca obvinil, že sa nechala Scholzom zneužiť na zdôvodnenie odkladu volieb, čo Brandová odmietla. Jej tvrdenia označil za škandalózne. Krajina ako Nemecko musí byť schopná usporiadať voľby do 60 dní, povedal Linnemann pre denník Bild.

Brandová tvrdí, že chce plne využiť zákonom stanovenú 60-dňovú lehotu, "aby sme mohli prijať všetky potrebné opatrenia právne bezpečným a včasným spôsobom". Podľa nemeckej ústavy musí byť Spolkový snem zvolený do 60 dní po rozpustení parlamentu prezidentom.Scholz v stredu odvolal svojho ministra financií Christiana Lindnera, ktorého liberálna Slobodná demokratická strana (FDP) následne odišla z koalície. Kancelár navrhol hlasovanie o dôvere teraz už menšinovému kabinetu svojich sociálnych demokratov (SPD) a Zelených v parlamente 15. januára, čo by pravdepodobne viedlo k voľbám v marci. V piatok ale povedal, že o termíne hlasovania o dôvere je pripravený rokovať.