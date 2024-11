MIMORIADNY ONLINE Blíži sa koniec vojny na Ukrajine? Trump bude chcieť od Kyjeva realistický mierový plán

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Vďaka takým, ako je on, bude môcť Ukrajina úspešne odolávať nepriateľovi, brániť a spôsobiť ničivé straty. (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

7:16 Ruské systémy protivzdušnej obrany zničili desať bezpilotných lietadiel, ktoré v nedeľu skoro ráno leteli smerom na Moskvu, uviedol starosta Sergej Sobianin. Ruský letecký úrad oznámil, že moskovské letiská Domodevovo a Žukovo dočasne zastavili prevádzku. Informovala o tom agentúra Reuters,Sobianin na sociálnej sieti písal o dvoch zostrelených dronoch s tým, že predbežné informácie neukazujú škody ani obete na mieste dopadu trosiek. Neskôr doplnil, že zostrelených bolo ďalších osem bezpilotných lietadiel.

6:30 Poľský premiér Donald Tusk v sobotu oznámil, že sa čoskoro stretne s predstaviteľmi Francúzska, Británie, NATO, ako aj severských a pobaltských krajín, aby spolu prediskutovali transatlantickú spoluprácu a vojnu na Ukrajine. Informovala o tom agentúra Reuters.

6:00 Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj v sobotu uviedol, že Ukrajina má čoraz väčšie ťažkosti v boji proti ruským silám, ktoré postupujú. K ťaženiu Kremľa sa podľa neho pripravujú pridať severokórejskí vojaci. Informovala o tom agentúra Reuters..

Plány Trumpa ohľadom vojny sú veľmi nejasné

"A či (ukrajinský) prezident (Volodymyr) Zelenskyj príde k stolu a povie, 'no, mier bude len vtedy, keď budeme mať Krym', potom nám ukáže, že nie je seriózny," povedal Lanza. "Krym je preč," dodal stratég, ktorý bol súčasťou Trumpovej kampane už v roku 2016. Kým polostrov Krym anektovalo Rusko pred viac ako desiatimi rokmi, po invázii z februára 2022 Moskva okupuje ešte výrazne väčšie územie na východe Ukrajiny. Plány ohľadom takzvaného Donbasu Lanza v rozhovore nespomenul, pričom hovoril o tom, že Spojené štáty nebudú Kyjevu pomáhať v snahe získať späť Krym.

"Ukrajine povieme nasledovné.. 2000. Čo vidíte ako realistickú mierovú víziu? Nie je to vízia pre víťazstvo, ale vízia pre mier. A poďme sa o tom začať rozprávať na rovinu, "uviedol Lanza. Ukrajinský prezident Zelenskyj v októbri predstavil tzv. plán víťazstva, ktorý okrem iného odmieta územné ústupky. USA pod vedením končiaceho prezidenta Joea Bidena trvajú na tom, že podmienky pre ukončenie bojov musia vytýčiť Ukrajinci. Washington zároveň posiela Kyjevu vojenské vybavenie za miliardy dolárov, situácia na bojisku sa ale v poslednom čase pre obrancu nevyvíja dobre.

Plány Trumpa ohľadom vojny sú veľmi nejasné. Neustále vyhlasuje, že by ju dokázal bleskovo ukončiť, a to dokonca už pred nástupom do Bieleho domu, nešpecifikoval však, ako by dve strany dostal k rokovaciemu stolu.Opakovane dal najavo, že súčasnú mieru americkej pomoci Ukrajine považuje za príliš vysokú, v októbrovom rozhovore však v odkaze na Zelenského dodal, že "to neznamená, že mu nechcem pomáhať".