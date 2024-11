Volebný Nostradamus predpovedal víťaza: Do Bieleho domu sa posadí TENTO kandidát!

Americký historik a univerzitný pedagóg Allan Lichtman (Zdroj: YouTube/CNN)

Allan Lichtman, historik a profesor na Americkej univerzite často nazývaný aj ako "Nostradamus prezidentských volieb" v USA, sa vyjadril k aktuálnemu politickému boju medzi Donaldom Trumpom a Kamalou Harrisovou. Pre Fortune povedal, že žiadne októbrové prieskumy nič nezmenia na tom, že to napokon dopadne podľa jeho predpovede. Od roku 1984 sa zmýlil vo svojich predpovediach len jediný raz.

Deväť z desať

Spravodajci na stanici CNN o Lichtmanovi prezradili, že správne predpovedal deväť z posledných desiatich víťazov prezidentských volieb v USA. Mýlil sa len vo voľbách v roku 2000, ktoré vyhral Al Gore. "Za ten čas sa nič nezmenilo. Najväčší mýtus americkej politiky je tzv. októbrové prekvapenie. Napokon to ale dopadlo vždy tak, ako som predikoval," vyjadril sa s tým, že svoje predpovede uverejňuje prevažne v septembri a nikdy ich nemenil ani po októbrových prieskumoch a prvých predbežných predpovediach.

"Najväčšie 'októbrové' prekvapenie sme zažili v roku 2016. Donald Trump bol namočený v kauze s fyzickým napadnutím a obťažovaním žien, pričom po prvom verejnom prípade sa začali ozývať ďalšie. Vtedy ešte aj samotný republikáni hovorili, že už prehrali. Ani v tomto prípad som svoj názor nezmenil a Trump napokon, ako všetci vieme, vyhral," spomína Lichtman.

Predpovedal víťazstvo Harrisovej

Lichtman má za posledných štyridsať rokov takmer dokonalé výsledky v predikcii amerických prezidentských volieb. Jeho predpovede sa datujú ešte do roku 1984, keď správne predpovedal víťazstvo Ronalda Reagana. Tento rok to podľa neho vyhrá Kamala Harrisová. Svoj názor vyslovil v septembri a nezmenil ho do dnešného dňa "D". Ako však priznal, znepokojuje ho to viac ako kedykoľvek predtým.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, Pool)

"Nikdy som nezažil toľko nenávisti a zloby, ako teraz. Museli sme upovedomiť políciu a požiadať o ochranu nášho domu. Počas života bola verejnosť voči mne vulgárna a vyhrážalo sa mi nespočetne veľa ľudí. Teraz je to však iné," dodal znepokojene.

Obavy o americkú demokraciu

Historik a univerzitný pedagóg sa obáva o americkú demokraciu. Práve to je podľa neho hlavný bod boja prezidentských volieb. "Demokracia je vzácna. Problémom je, že takmer vždy dochádza k jej zániku zvnútra. A žiaľ, trendom tohto storočia bol úpadok demokracie na celom svete," vyjadril svoje obavy.

Americké voľby sa blížia do svojho finále. O víťazovi by mali rozhodnúť tzv. "swing states", kde sú šance oboch kandidátov na víťazstvo mimoriadne vyrovnané. Do tejto skupiny patrí tento rok Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánia, Severná Karolína a Wisconsin.