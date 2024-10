Študent spáchal samovraždu po tom, čo navštívil prestížnu kliniku v Turecku: Osudná transplantácia brady!

Študentovi z Francúzska sa stala osudnou spackaná operácia z Turecka (Zdroj: X/@Nice_Matin)

Zdrvený otec zverejnil detaily otrasnej tragédie. Mathieu Vigier Latour cestoval na transplantáciu brady do Istanbulu ešte v marci. Operácia ho mala vyjsť podstatne lacnejšie ako vo Francúzsku, a to o takmer pätinu. Suma 1300 eur sa mu preto zdala viac ako lákavá. To, čo nasledovalo po tom, ale nečakal ani v najhoršom sne, informoval Telegraph.

Falošný chirurg mu údajne implantoval takmer 4000 štepov z hlavy na tvár. Po operácii bola ale jeho tvár opuchnutá, nepravidelná a jeho brada rástla v neprirodzenom uhle. Podľa otca to skôr pripomínalo „ježka“. Okrem opuchu trpel 24-ročný Latour aj popáleninami a mal neuveriteľné bolesti, ktoré mu bránili v spánku.

Až po operácii mal mladík zistiť, že sa stal obeťou podvodu a operáciu namiesto skúseného chirurga vykonal bývalý realitný agent. V dôsledku zbabranej operácie sa Latour dostal do začarovaného kruhu a trpel dysmorfickou poruchou, teda stavom, pri ktorom sú ľudia posadnutí chybami svojho vzhľadu. Mathieu preto navštívil odborníka, ktorý ale preňho nemal pozitívne správy.

Informoval ho, že jeho pokožka sa po tomto zákroku zrejme nikdy nezotaví. Mathieu sa dostal následne do takého psychického stavu, z ktorého mu už ani najbližší nevedeli pomôcť a o 3 mesiace po operácii si vzal vlastný život. Otec študenta sa teraz snaží varovať ďalších ľudí, aby nenaleteli na lákavé a nízke ceny úprav v Turecku a nestali sa tak rovnako obeťou podvodu.