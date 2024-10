Šokujúci objav: Našla sa posledná vôľa zabitého vodcu Hamasu: TOTO nariadil svojim nástupcom

Jahja Sinwar bol vodcom Hamasu v Gaze. (Zdroj: SITA/AP Photo/Fatima Shbair)

Jeho posledná vôľa: Hamas by si mal nechať izraelských rukojemníkov ako vyjednávaciu kartu a vymeniť ich za palestínskych väzňov. Sú „našou pákou“, napísal Sinwár, ktorý bol zabitý pri cielenom izraelskom útoku 16. októbra.

archívne video

Slovenská republika ponúkla vládnu letku na prevoz zranených osôb z Pásma Gazy, oznámil prezident Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Túto správu zverejnili noviny „Al Quds“ – jeden z popredných palestínskych denníkov so silnou palestínskou perspektívou. Izrael zatiaľ dokumenty nekomentoval.

Vodca Hamasu hovorí vo veršoch z Koránu

Podľa Al Quds boli posledné slová Sinwára adresované bojovníkom Hamasu spojené s náboženskými citátmi. Poznámky začínajú veršom z Koránu: „... A potom ich buď uvoľnite ako láskavosť, alebo ich nechajte vykúpiť.“ Myslia sa tým rukojemníci.

Citát je úryvkom z dlhšieho textu, ktorý hovorí: „Keď stretnete neveriacich v boji, odseknite im hlavy a potom: „Vezmite ich zajatcov, keď budú porazení. Keď sa bitka skončí, môžete ich prepustiť, s výkupným alebo bez neho. Toto je zákon."

V pokynoch Sinwár zdôrazňuje dôležitosť ochrany rukojemníkov - ale sotva zo súcitu: "Rešpektujte životy nepriateľských väzňov a držte ich, pretože sú pákou v našich rukách."

Zachytené aj v záznamoch: mená, vek a podrobnosti o všetkých známych rukojemníkoch – usporiadané podľa regiónu. Nie je však jasné, či existujú ďalšie stránky s iným obsahom, ktoré neboli zverejnené.

Sinwárova smrť môže priniesť pohyb do uviaznutých rokovaní okolo prepustenia rukojemníkov: V nedeľu odcestuje šéf izraelskej tajnej služby David Barnea (59) do Kataru, aby sa porozprával so šéfom CIA Williamom Burnsom (68) a katarským premiérom o prepustení.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken (62) bol opatrne optimistický: Sinwárova smrť „možno vytvára príležitosť skutočne napredovať a dosiahnuť dohodu“.