MIMORIADNY ONLINE Lukašenko o vojakoch KĽDR na Ukrajine: Vedie to k eskalácii! Kirby hovorí o legitímnych cieľoch

KYJEV — Severokórejskí vojaci, ktorí sú v súčasnosti na výcviku v Rusku, sa stanú legitímnymi vojenskými cieľmi, ak sa zapoja do bojov na Ukrajine. Na stredajšom brífingu to povedal hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady John Kirby. Informovala o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme ONLINE.

6:42 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v stredu večer poďakoval západným spojencom za najnovšiu pomoc. Pôžička vo výške 50 miliárd dolárov od skupiny G7 podľa neho pomôže Ukrajine v jej obrane a odolnosti. Zelenskyj to uviedol vo videoprejave zverejnenom na sociálnych sieťach. Informujeme na základe správy agentúry DPA.

6:32 Juhokórejský minister obrany Kim Jong-hjun vo štvrtok označil severokórejské jednotky vyslané do Ruska na podporu jeho vojenského ťaženia na Ukrajine za žoldnierov, ktorí poslúžia ako potrava pre kanóny. Severokórejského vodcu Kim Čong-una obvinil, že predal svoju armádu do "nelegálnej a agresívnej vojny". Informujeme podľa správy agentúry Jonhap.

"Pokiaľ sú vojaci vyslaní do zahraničia, zvyčajne si zachovávajú veliteľskú štruktúru svojej krajiny a hrdo vykonávajú činnosti vo vojenskej uniforme, so svojimi znakmi a vlajkou," vyhlásil Kim. "Severná Kórea sa maskuje ruskou uniformou a koná pod ruským vojenským velením bez akejkoľvek operačnej právomoci," vyhlásil.

6:26 V blízkosti rumunsko-ukrajinských hraníc v stredu večer zaznamenali dva podozrivé lietajúce objekty. Ich prítomnosť spustila letecký poplach a rumunské vzdušné sily k nim nasadili dve stíhačky F-16. V stredu o tom informovalo rumunské ministerstvo obrany. Informáciu sme prevzali z agentúry DPA.

6:12 Ukrajina riskuje oneskorenie pri prijímaní splátky vo výške 4,3 miliardy dolárov z nástroja EÚ pre Ukrajinu v dôsledku nedostatkov v reforme, hovorí ministerstvo zahraničných vecí.

6:08 Na okupovanom Kryme bolo počuť viacero výbuchov.

6:00 Nemecký minister financií navrhuje revíziu právneho postavenia a výhod pre ukrajinských utečencov.

Kirby hovorí o legitímnych cieľoch

USA podľa Kirbyho odhadujú, že v období od začiatku do polovice októbra sa na ruský Ďaleký východ presunulo najmenej 3000 severokórejských vojakov. Prepravení boli loďou z prístavného mesta Wonsan do Vladivostoku, odkiaľ sa presunuli na viaceré miesta vo východnom Rusku, kde v súčasnosti absolvujú výcvik. "Zatiaľ nevieme, či títo vojaci budú bojovať po boku ruskej armády, no ak sa tak udeje, stanú sa legitímnymi vojenskými cieľmi," povedal Kirby. Oficiálni severokórejskí predstavitelia sa k údajnému vyslaniu vojakov do Ruska, o ktorom prvýkrát minulý týždeň informovala juhokórejská tajná služba, zatiaľ nevyjadrili.

Moskva tieto správy takisto odmietla potvrdiť alebo vyvrátiť. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharová v stredu novinárom odkázala, aby sa "spýtali Pchjongjangu". Južná Kórea tvrdí, že Pchjongjang plánuje do decembra vyslať do Ruska 10.000 vojakov. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X v stredu oznámilo, že si v tejto súvislosti predvolalo severokórejského vyslanca. "Podpora ruskej útočnej vojny zo strany Severnej Kórey priamo ohrozuje bezpečnosť Nemecka a európsky mierový poriadok," uviedol rezort diplomacie. Rovnako reagovalo aj Rakúsko.

Ukrajina v stredu prostredníctvom stránky Chcem žiť, podporovanej ministerstvom obrany a vojenskou rozviedkou HUR, vyzvala severokórejských vojakov nachádzajúcich sa v Rusku, aby zložili zbrane a zachránili si životy. "Nemali by ste nezmyselne umierať na cudzom území. Nemali by ste opakovať osud státisícov ruských vojakov, ktorí sa už nikdy nevrátia domov. Vzdajte sa! Ukrajina vás ukryje, nakŕmi a zahreje! Tisícky ruských vojakov sa rozhodli správne a teraz čakajú na koniec vojny v dobrých podmienkach: pohodlné kasárne, tri teplé jedlá denne, lekárska starostlivosť," uvádza sa v apeli.

Prítomnosť vojakov KĽDR na Ukrajine by viedla k eskalácii, povedal Lukašenko

Za nezmysel označil bieloruský autoritársky vodca a spojenec Moskvy Alexander Lukašenko tvrdenie, že Severná Kórea vysiela vojakov na podporu ruského vojenského ťaženia na Ukrajine. Ak by sa tieto informácie potvrdili, bol by to podľa neho krok smerom k eskalácii konfliktu. Vyjadril sa tak v rozhovore s britskou stanicou BBC na okraj summitu rozvíjajúcich sa ekonomík zoskupenia BRICS v ruskej Kazani, ktorého členom by sa Bielorusko pod Lukašenkovým vedením rado stalo.

"Nezmysel," odpovedal bieloruský vodca na otázku týkajúcu sa informácií napríklad Južnej Kórey alebo Kyjeva ohľadom vyslania niekoľkých tisícok vojakov KĽDR do Ruska, aby sa zapojili do boja proti Ukrajine. "Ako poznám jeho povahu, (ruský prezident Vladimir) Putin by sa nikdy nepokúsil presvedčiť inú krajinu, aby zapojila svoju armádu do ruskej špeciálnej operácie na Ukrajine," vyhlásil Lukašenko, pričom použil termín, ktorým Moskva označuje svoju vojenskú agresiu v susednej krajine.