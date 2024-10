Zlovestné predpovede na rok 2025: Nostradamus a Baba Wanga sa zhodujú na týchto temných proroctvách

Baba Vanga a Nosztradamus (Zdroj: YouTube/screenshot, profimedia.sk)

LONDÝN - Rok 2025 sa nezadržateľne blíži – ak však veríte proroctvám Nostradama a Baby Wangy, nový rok so sebou prinesie ničivé vojny, katastrofy a začiatok apokalypsy.

Vždy to bola jedna z veľkých otázok ľudstva: Kam smeruje cesta, čo prinesie budúcnosť? Nie je prekvapujúce, že toľko veštcov a jasnovidcov zasiahlo svojimi predpoveďami tú správnu strunu. Vo výnimočných prípadoch zostávajú predpovede budúcnosti "relevantné" aj desaťročia, ak nie storočia, po smrti vizionára - najznámejšími príkladmi sú Baba Wanga a Nostradamus.

Baba Wanga a Nostradamus sú aj dnes aktuálni ako proroci budúcnosti

Kým Baba Vanga, ako je Vangelia Pandeva Gušterova väčšinou nazývaná, zomrela v roku 1996 vo veku 84 rokov, život Nostradama siaha až do 16. storočia. Na prvý pohľad by "veľká veštkyňa z Petriča" zo Severného Macedónska a učenec z Francúzska nemohli byť odlišnejší, no spája ich ich kryptické predpovede pre budúcnosť ľudstva, ktoré zvlášť pre rok 2025 neveštia nič dobré.

Nový rok vraj prinesie prírodné katastrofy a ničivé vojny

Rok 2024 má ešte asi dva mesiace pred svojím odznením do roku 2025, ale ak chcete vedieť, čo nový rok ponúka, môžete získať temnú predpoveď od Baby Wanga aj Nostradama. Aj keď sa Vangelia Pandeva Gušterova a Michel de Nostredame narodili štyri storočia od seba, proroci budúcnosti sú si istí: rok 2025 vytiahne všetky nešťastia, pokiaľ ide o katastrofy, vojny a predzvesti apokalypsy. Zvlášť zlé: Podľa oboch proroctiev sa Európa stane centrom diania.

Európa bude čeliť v roku 2025 ničivej vojne, tvrdí Baba Wanga

Ani Nostradamus, ani Baba Wanga neboli skúpi na predpovede, ktoré sa záhadne naplnili: Podľa jeho nasledovníkov sa v tajomne formulovaných spisoch, ktoré Nostradamus zanechal a ktoré sú otvorené rôznym interpretáciám, nachádzajú odkazy na nástup Adolfa Hitlera k moci a atentát na amerického prezident Johna F. Kennedyho, pandémia koronavírusu a ekonomické krízy. Na rok 2025 „veštkyňa z Petriča“ sľúbila novú éru globálnej krízy. Ako píše „Daily Star“, Baba Wanga, ktorá zomrela v Bulharsku, predvídala „explodujúci konflikt na pevninskej Európe“ v nasledujúcom roku ako aj vojnu medzi vypukne v dvoch krajinách a bude mať dopad na celý svet a vážne zdecimuje ľudstvo.

Predpoveď Baby Vangy nadobúda osobitnú vážnosť kvôli takmer zhodným varovaniam z Nostradamových spisov. Francúzsky učenec, ktorý si urobil meno ako lekárnik a astrológ, predpovedá pre rok 2025 aj sériu prírodných katastrof, ktoré sľubujú veľké nešťastia – vrátane silných záplav v Brazílii a vybuchujúcich sopiek. Aspoň jedna pozitívna vec: Podľa Nostradamovej predpovede by sa mohla vojna na Ukrajine, ktorú vo februári 2022 rozpútal Vladimir Putin, v roku 2025 skončiť kvôli "obojstrannej vyčerpanosti."

Baba Vanga varuje pred „kozmickou udalosťou“ a prelomovou vojnou

Pointa je, že rok 2025 bude podľa slov balkánskej veštice Baby Wangy ohlasovať koniec ľudstva: Baba Wanga predpovedala definitívny koniec sveta na rok 5079, no na rok 2025 veští „kozmickú udalosť nepredstaviteľných rozmerov“ “ postihne ľudstvo a nastavenie kurzu ku koncu sveta. Každý, kto prežije v roku 2025, sa už teraz môže pripraviť na proroctvá, ktoré sa podľa Baby Wangy stanú skutočnosťou v nasledujúcich rokoch: „Veštkyňa z Petriča“ okrem iného predpovedala let na Venušu v roku 2028 a úplné roztopenie polárnych ľadových čiapok v roku 2033. Prvý kontakt s mimozemšťanmi sa podľa predpovede uskutoční v roku 2130. V roku 3005 vypukne vojna medzi Zemou a Marsom a Zem je zničená v roku 3797. Podľa Baby Wangy skutočnosť, že ľudstvo vymrie až o 1200 rokov neskôr, je spôsobené tým, že ľudia sa dovtedy usadili na iných planétach.