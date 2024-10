Novinár odhaľuje šokujúce podozrenia: Putin vydiera Trumpa! Mali spolu telefonovať

Donald Trump a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP))

5. novembra sa v USA uskutočnia prezidentské voľby. Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump a demokratická kandidátka Kamala Harrisová už týždne zvádzajú ostrý boj o Biely dom. Aktuálne prieskumy naznačujú tesný rozdiely medzi Trumpom a Harrisovou. Medzitým sa stále objavujú nové škandalózne odhalenia okolo Donalda Trumpa, ktoré sa republikánovi v poslednom úseku jeho predvolebnej kampane pravdepodobne vôbec nebudú páčiť.

archívne video

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Americký novinár vzniesol nové obvinenia proti Trumpovi

Americký novinár Bob Woodward v rozhovore s podcastovým moderátorom Timom Millerom 17. októbra tvrdil, že Dan Coats, bývalý riaditeľ národnej spravodajskej služby Donalda Trumpa, podozrieva ruského prezidenta Vladimira Putina z vydierania republikánskeho kandidáta. Vo Millerovom podcaste "The Bulwark" Woodward hovoril o tom, ako počas písania svojej najnovšej knihy "War" diskutoval s Coatsom o Trumpovom vzťahu s Putinom počas jeho prezidentovania aj po ňom.

O vzťahu medzi oboma mužmi, ktorý Coats podľa správ označil za „záhadu“, Woodward povedal: „Coats, ktorý bol dva a pol roka Trumpovým riaditeľom národných spravodajských služieb, všetky spravodajské služby vrátane CIA to vidia. Nemajú všetky informácie, ale on to vidí.“ A pokračoval: „Je to také čudné, je to také podriadené zo strany Trumpa. Keď som o tom pred niekoľkými mesiacmi hovoril s Coatsom, spýtal sa: ‚Je to vydieranie? Inými slovami: Je Trump vydieraný?‘“ Trumpova kampaň sa zatiaľ k najnovším obvineniam z vydierania nevyjadrila.

Coats, ktorý už po svojom odchode z úradu bývalého prezidenta varoval pred Trumpovým správaním, bol od roku 2017 do roku 2019 riaditeľom národných spravodajských služieb, kým nebol prepustený po tom, čo sa dostal do sporu s vtedajším prezidentom.

Hovorí sa, že republikáni mali tajný tieňový prezidentský úrad

Vo svojej nedávno vydanej knihe „Vojna“ Woodward nahliada aj do zákulisia toho, ako prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová zvládli ukrajinsko-ruskú vojnu a konflikt na Blízkom východe a ako Trump údajne „viedol tieňové prezidentstvo a pokúsili sa získať späť politickú moc,“ uviedol vydavateľ Simon & Schuster.

Trump mal tajne telefonovať Putinovi po skončení jeho funkčného obdobia

Krátko po vydaní jeho knihy sa dostala na celoštátne titulky, pretože odhalila nové informácie o Trumpovom vzťahu s Putinom a okrem podozrenia z vydierania tiež tvrdila, že bývalý prezident tajne poslal Putinovi testy na COVID-19 počas pandémie. Woodward tiež napísal o údajnom pokračovaní Trumpovho vzťahu s Putinom po jeho prezidentovaní, pričom tvrdil, že od odchodu z funkcie hovoril s ruským vodcom najmenej sedemkrát, pričom raz požiadal zástupcu Trumpa v Mar-a-Lago, aby zatvoril svoju kanceláriu, aby obaja odišli a mohol tak viesť súkromný telefonický rozhovor.

Trump poslal do Ruska testy na Covid

Dmitrij Peskov, hovorca Kremľa, potvrdil Woodwardove správy o testoch COVID-19, zatiaľ čo Trump tieto tvrdenia označil za nepravdivé. Peskov však poprel údajný pokračujúci kontakt medzi bývalým americkým prezidentom a ruským vodcom a povedal: "Poslali sme tiež vybavenie (na boj proti COVIDu) do Spojených štátov na začiatku pandémie. Ale pokiaľ ide o telefonické rozhovory, to všetko nie je pravda."

Hovorca popiera telefonáty medzi Trumpom a Putinom

V predchádzajúcom vyhlásení pre Newsweek o Woodwardových tvrdeniach riaditeľ Trumpovej komunikácie Steven Cheung povedal: „Žiadny z týchto príbehov, ktoré vymyslel Bob Woodward, nie je pravdivý, ale skôr ide o prácu skutočne vyšinutého muža, ktorý trpí vyčerpávajúcim prípadom syndrómu Trump Derangement Syndrome." Trump Derangement Syndrome, alebo skrátene TDS, je termín, ktorý často používajú Trumpoví priaznivci, aby vykreslili kritiku Donalda Trumpa ako iracionálnu.