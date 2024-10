Dovolenka v Egypte sa zmenila na nočnú moru: Strach a zúfalstvo, česká rodina bojuje o život malej dcérky

(Zdroj: Facebook/HURGHADA-ČECHOSLOVÁCI, KTEŘÍ SI POMÁHAJÍ V EGYPTĚ/žití, dovolenkování...)

HURGADA - Rodina z Českej republiky, ktorá sa vydala do egyptského letoviska Hurghada, aktuálne prechádza asi najťažším obdobím svojho života. Ich malá dcérka Lilinka bola hospitalizovaná po tom, čo sa zrejme ešte v Česku nakazila vírusom, ktorý začal ničiť jej krv. To, čo malo byť pokojnou dovolenkou, sa v priebehu niekoľkých dní premenilo na skutočný boj o život.

Lilinku hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIP) v nemocnici Royal Hospital v Hurghade. Lekári hneď na začiatku stanovili závažnú diagnózu a bolo jasné, že Lilinka bude potrebovať krvné transfúzie. Lenže v Egypte, kde rodina nemala možnosť sa spoľahnúť na známe prostredie, sa začal kolotoč problémov. Spočiatku im nemocnica oznámila, že potrebujú krv A+, a tak sa okamžite obrátili na komunitu Čechov a Slovákov v Egypte s prosbou o darcovstvo. Ohlas bol obrovský, no napriek všetkej snahe krv nemohli použiť kvôli nedostatku potrebnej filtrácie v nemocnici v Hurghade

„Následne som opäť cez ľudí z krvnej banky dostala informáciu, že nechcú A+, ale 0-, pretože aj napriek tomu, že Lili má A+, žiadna z krvných zásob A+ nebola pre Lilinku kompatibilná. Telo by túto krv neprijalo kvôli jej ochoreniu. Bohužiaľ, ani akákoľvek krv 0- nie je pre Lilinku automaticky vhodná. Preto sme hľadali toľko darcov, aby sme mali šancu nájsť pre Lilinku tú správnu krv, čo sa síce podarilo, no nemohli ju použiť. Túto informáciu mi v nemocnici nedali, keď som im povedala, že budem hľadať darcov, ktorí pôjdu na testy,“ vysvetľuje matka Lilinky.

Náročný návrat do Česka

Lilinkina rodina vedela, že jediné riešenie je repatriácia do Českej republiky, kde bude o Lilinku postarané na najvyššej úrovni. Po náročných a nekonečných hodinách strachu sa to nakoniec podarilo. „Deň pred odletom dostala Lilinka krv z Káhiry a vďaka tomu sme mohli včera odletieť. Vzhľadom na Lilinkin stav sme všetko absolvovali na vlastné riziko, ale zvládli sme to a sme späť v Českej republike. Repatriačný let – leteckú ambulanciu nám zabezpečila naša poisťovňa cez súkromného poskytovateľa. Prišli nemeckí lekári špeciálnym letom, ktorí sa o Lilinku veľmi dobre starali,“ uviedla matka.

Vďaka profesionálnej starostlivosti a enormnej odvahe rodičov sa tak podarilo prepraviť Lilinku do Českej republiky, kde teraz podstupuje ďalšie testy a liečbu. „Lili je stabilizovaná, včera dostala ďalšiu krv a červené krvné doštičky a dnes podstúpi odber kostnej drene,“ informuje rodina.

„Niektorí ľudia majú potrebu nás dehonestovať, ale keby boli v rovnakej situácii ako my, keď zvažujete riziká, fatálne dôsledky, rôzne možnosti a hľadáte východiská, korigujete lekárov v Hurghade a máte obrovský strach o svoje dieťa, tak títo ľudia nech radšej mlčia. Prežili sme niečo horšie než horor – absolútne zúfalstvo, bezmoc, strach, nádej a potom opäť sklamanie. Vďaka Bohu a všetkým vám sa nám nakoniec podarilo odletieť do ČR, kde je o Lilinku skutočne skvelo postarané. Prosím, šírte informácie medzi všetkých, ktorí sa podieľali na záchrane našej malej, a ešte raz vám všetkým zo srdca ďakujem,“ dodáva matka.

