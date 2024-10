Ruská novinárka Evgenia Volgina odhalila skutočné ciele Ruska. (Zdroj: Youtube/screenshot)

MOSKVA - Existuje veľká obava, že ruská útočná vojna na Ukrajine prerastie do konfliktu s NATO. Teraz novinárka v ruskej štátnej televízii odhalila, že po víťazstve Ruska nad Ukrajinou sa ani zďaleka nič neskončí.

Šokujúce proroctvo v štátnej televízii: Ruská novinárka Evgenia Volgina odhaľuje skutočné ciele Ruska. Oznámila, že po páde Ukrajiny bude nevyhnutne nasledovať konflikt s NATO.

"Je jasné, že ukrajinský front je ťažké udržať. Napriek Zelenskému Kurskému dobrodružstvu ruské jednotky postupujú," povedala Volgina v televíznom programe Romana Babajana. Novinárka sa napokon pýta, ako sa skončí „konflikt na Ukrajine“. „Pretože ukončením špeciálnej vojenskej operácie sa nič nekončí, ale skôr začína druhá časť,“ povedala. "Druhou časťou je boj Ruska proti kolektívnemu Západu."

Reakcie na vyjadrenia ruskej novinárky

Kritička Kremľa Julia Davisová pridala anglické titulky k úryvku z televízneho programu a zverejnila ho na YouTube. Mnohí používatelia reagujú s prekvapením na vyhlásenia ruskej novinárky: