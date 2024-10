Blamáž Moskvy: Z Putinovej armády utiekli severokórejskí vojaci! TOTO bol dôvod

Vladimir Putin a Kim Čong-un (Zdroj: TASR/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Sedem kilometrov od ukrajinských hraníc utieklo z ruských pozícií 18 severokórejských vojakov. Informovala o tom ukrajinská verejnoprávna televízia Suspline, ktorá vychádza zo zdrojov ukrajinskej spravodajskej služby.

archívne video

Za jeden deň bolo zničených 5 cieľov: dva samohybné delostrelecké systémy, dve raketomety BM-27 Uragan a ďalší dôležitý objekt. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Podľa zdrojov boli východoázijčania umiestnení v Brjanskej a Kurskej oblasti. Motív ich úteku je nejasný. Môže to byť jednoducho strach. Viacerí zahraniční vojaci, ktorí prišli na Ukrajinu, hlásili, že napriek ich bojovým skúsenostiam v Afganistane, Iraku či Sýrii bola táto delostrelecká vojna a vojna dronov pre nich príliš silná a neporovnateľná s ich predchádzajúcimi misiami.

Špeciálny prápor Burjat so Severokórejčanmi?

Ruská armáda hľadá 18 vojakov. Zároveň existujú pokusy „skryť správu pred vyšším velením“, uviedli spravodajské zdroje pre „Suspline“.

V posledných dňoch sa množia správy, že Severná Kórea teraz okrem zbraní posiela do Ruska aj vojakov a dôstojníkov. Napríklad americký think tank „Inštitút pre štúdium vojny“ predpokladá, že do Ruska prišlo niekoľko tisíc severokórejských vojakov, ktorí sa pripravujú na nasadenie na Ukrajine. Pchjongjang aj Moskva to popierajú.

Ukrajinské spravodajské zdroje teraz hlásia zo základne 11. útočnej brigády ruských vzdušných síl so sídlom v Sosnovom Bore pri Ulan Ude v Ruskej republike Burjatsko, severovýchodne od Mongolska: „Burjatský špeciálny prápor“ sa dáva dokopy – s 3000 Severokórejskými vojakmi.

Bojovať majú v Kursku a Sudži

„Je pravdepodobné, že prápor sa zúčastní bojových operácií v blízkosti ruskej obce Sudža a mesta Kursk v Ruskej federácii,“ píše Suspline. Sudža a časti Kurskej oblasti sú od začiatku augusta okupované ukrajinskými jednotkami.

Prápor sa v súčasnosti vybavuje ručnými zbraňami a muníciou, uvádzajú aj ďalšie ukrajinské médiá s odvolaním sa na spravodajské zdroje.

Hovorí sa až o 10 000 severokórejských vojakoch

Teraz už existujú náznaky, že do vojny sa aktívne zapájajú aj vojaci z krajiny komunizmu doby kamennej. Ako uvádza ukrajinský denník „Kyiv Independent“, do Ruska bolo údajne poslaných 10 000 severokórejských vojakov! Noviny sa to dozvedeli zo západných diplomatických kruhov.

Zelenskij: Severná Kórea sa „účinne zapojila“ do vojny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok povedal, že Severná Kórea sa „účinne zapojila“ do vojny proti Ukrajine. Z USA sa ozýva, že nasadenie severokórejských vojakov ukazuje „zúfalstvo“ Moskvy. Doma sa chce ruský prezident Vladimir Putin po nepopulárnej čiastočnej mobilizácii v roku 2022 vyhnúť ďalšej vlne mobilizácie.

Teraz sa spolieha na „skrytú mobilizáciu“ s „Kontaktnikmi“ – radovými vojakmi, ktorí sa na určitý čas upíšu v ozbrojených silách na základe zmluvy – ako aj bojovníkmi v dobrovoľníckych formáciách. „Kontaktniki“ v súčasnosti dostávajú také vysoké mzdy a sociálne dávky, že za jeden rok dokážu zarobiť toľko, čo by za niekoľko rokov zarobili v civilnom zamestnaní.

Záväzok vzájomnej pomoci

Moskva a Pchjongjang podpísali 19. júna 2024 dohodu o „komplexnom strategickom partnerstve“, v ktorej sa zaviazali k vzájomnej pomoci v prípade „ozbrojeného útoku“. Bolo to prvýkrát za 24 rokov, čo Putin navštívil Severnú Kóreu.

Severná Kórea je jedným z prvých podporovateľov ruského útoku na Ukrajinu: Začiatkom roku 2022 diktátor Kim Čong-un nielenže sľúbil ruskému prezidentovi svoju „plnú“ podporu „svätej vojne za regionálny mier a medzinárodnú spravodlivosť“.

Severná Kórea bola jednou z mála krajín, ktoré v roku 2022 hlasovali proti rezolúcii OSN odsudzujúcej ruskú agresiu voči jej menšiemu susedovi – popri Bielorusku, Nikarague a Sýrii.