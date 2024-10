Irán si predvolal maďarského veľvyslanca v súvislosti s novými sankciami Európskej únie

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján. (Zdroj: TASR/AP/Vahid Salemi)

Ministerstvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že Irán dôrazne namieta proti sankciám a dodalo, že "uchyľovanie sa k nezákonným a donucovacím metódam, akými sú sankcie proti Iránskej islamskej republike, nie je v žiadnom prípade akceptovateľné a nikam to nevedie". Dvadsaťsedemčlenný blok v pondelok uvalil sankcie na spoločnosti a jednotlivcov zapojených do iránskych programov, ktoré sa týkajú balistických rakiet, a do dodávok týchto rakiet a ďalších zbraní do Ruska. Jednou zo siedmich sankcionovaných spoločností je iránska štátna letecká spoločnosť Iran Air. Medzi siedmimi sankcionovanými osobami je aj námestník ministra obrany.

Sankcie voči leteckej spoločnosti

Iránske ministerstvo označilo sankcie voči leteckej spoločnosti za "jasné porušenie zásad a nariadení medzinárodného práva, predovšetkým základných ľudských práv a slobôd". Zároveň bránilo obrannú a vojenskú spoluprácu krajiny ako "legálnu a zameranú na ochranu iránskych záujmov a národnej bezpečnosti", ktorá podľa vyjadrenia ministerstva nie je záležitosťou, do ktorej môžu zasahovať tretie strany.

Teherán odmieta tvrdenia Západu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na sieti X podporila uvalenie nových sankcií na Irán a povedala, že iránske podporovanie ruskej agresie voči Ukrajine je neakceptovateľné a musí prestať. Na sankcionované osoby a spoločnosti sa vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz cestovania do krajín EÚ. Teherán odmieta tvrdenia Západu o dodávkach zbraní a dronov do Ruska.