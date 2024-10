Slovenské europoslankyne sa nezhodli: Má násilie na ženách riešiť Európska únia alebo štáty?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) počas tohtotýždňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu diskutovali so zástupcami Európskej komisie o potrebe boja proti rodovo podmienenému násiliu v Európe. Na túto problematiku spýtala slovenských europoslankýň z viacerých politických strán a frakcií. Slovenské poslankyne sa nezhodli, či má túto problematiku riešiť ďalšia európska legislatíva, alebo treba záležitosť ponechať členským štátom.

Rozprava v EP sa konala v období, keď členské štáty by mali do svojej legislatívy zavádzať nový zákon EÚ o násilí páchanom na ženách. Poslankyňa Katarína Roth Neveďalová (nezaradená/Smer-SD) uviedla, že násilie voči ženám považuje za nesprávne a neospravedlniteľné, zároveň však upozornila, že táto téma patrí do kompetencie členských štátov a spadá pod princíp subsidiarity. "Nesmieme pred tým ako spoločnosť zatvárať oči a ani sa báť o tom hovoriť. Potrebujeme výmenu skúseností medzi členskými štátmi, príklady dobrej praxe a podporu organizácií, ktoré pracujú s obeťami. Násilie voči ženám sa netýka iba dospelých žien, ale často aj detí, a preto treba mať sociálny systém, ktorý pomôže s riešením situácie po oznámení takéhoto zločinu," vysvetlila.

Ide o bezpečnosť jednotlivca

Poslankyňa Lucia Yar (Obnovme Európu/PS) povedala, že téma rodovo podmieneného násilia patrí medzi jej priority, pretože ide o bezpečnosť jednotlivca a zároveň o problém, ktorý sa v drvivej väčšine prípadov týka žien. "Keďže toto násilie nepozná geografické hranice a deje sa fyzicky, psychicky aj v online priestore, jednoznačne ide o európsku tému, s ktorou si členské štáty samy neporadia," upozornila.

Smernica upravuje práva obetí v oblasti odškodnenia

Pripomenula, že predošlý europarlament prijal smernicu EÚ o boji proti násiliu na ženách, ktorú majú krajiny do roku 2027 zaviesť do národných predpisov. V tomto mandáte EP bude podľa nej kľúčová téma ochrany obetí vrátane obetí rodovo podmieneného násilia, aj preto chce čo najlepšie využiť svoj mandát spravodajkyne pre smernicu o právach obetí. Spresnila, že smernica upravuje práva obetí v oblasti odškodnenia, právnej a psychologickej pomoci, ale aj štruktúry vzdelávania a vyšetrovania v členských krajinách. Svojej úlohy spravodajkyne sa ujme už o niekoľko týždňov, keď europarlament vstúpi do fázy vyjednávaní s členskými štátmi v Rade EÚ.

Poslankyňa Miriam Lexmann (Európska ľudová strana/KDH) tiež upozornila na dôležitosť témy násilia a pomoci obetiam. "Všetci sa zhodneme na tom, že akékoľvek násilie je absolútne neakceptovateľné a musíme proti nemu účinne zakročiť. Na druhej strane si však nemyslím, že ide o problém, ktorý by dokázala vyriešiť ďalšia európska legislatíva. Odborníci sa zhodujú, že naše domáce zákony sú dostatočné, avšak chýba im dôsledné vykonávanie," opísala situáciu. Spresnila, že potrebné je školiť policajtov, sudcov a všetkých, čo prichádzajú do kontaktu s obeťami násilia, a vytvoriť bezpečné prostredie pre obete tak, aby sa nebáli a mali kam z násilnej situácie odísť.