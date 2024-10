Šokujúci prípad: Žena sexuálne zneužila dvoch mladých hokejistov! Stretla ich vo vírivke v hoteli

Matka dvoch detí sexuálne zneužila tínedžerov. (Zdroj: Facebook/Allison Schardin)

Allison Schardinová (39) sa v piatok priznala k vine v prípade trestného činu sexuálneho zneužitia tretieho stupňa po tom, ako ešte v máji odmietla obvinenia z týchto znepokojujúcich obvinení.

Schardinová z Blaine bola 14. januára v hoteli so svojím manželom a dvoma deťmi, keď si všimla dvoch dospievajúcich športovcov, ktorí cestovali z Colorada so svojím tímom, a nadviazala s nimi rozhovor. Keď bola s chlapcami vo vírivke, jej manžel zakričal: „Ak neprídeš hore, náš vzťah sa skončil,“ uvádza sa v správe.

Schardinová si vymenila kontaktné informácie s obeťami a neskôr jednej z nich napísala SMS, či by mohla prísť do jeho izby po tom, čo sa pobila so svojím manželom. Údajne chlapcom povedala, že sú dosť mladí na to, aby boli jej deťmi, ale potom ich donútila k sexuálnym aktom s ňou, zatiaľ čo sa na to podľa správy pozeral tretí chlapec.

„Už máte 38-ročnú ženu vo svojej posteli, nechceš urobiť viac,“ povedala, podľa jednej z obetí. „(Obeť 1) opísala, ako sa cítil v momente a nevedel, ako povedať nie,“ píše sa v sťažnosti. "Povedal, že v jeho hlave, jeho odpoveď bola 'naozaj nie', ale odpovedal tým, že povedal 'Iste', hoci 'nebol s tým úplne stotožnený'."

Po stretnutí potom Schardinová vystopovala chlapcov na klzisku, kde nasledujúci deň hrali zápas."(Obeť 1) povedala, že všetci začali byť nervózni a on sa v jednom momente triasol na lavičke, pretože chcel prestať s tým, čo sa stalo predošlú noc a ona sa ich snažila sledovať, 'bolo to naozaj strašidelné'" uviedla obeť.

Keď sa chlapci vrátili domov, oslovila ich oboch. Požiadala jedného z nich, aby to nepovedal úradom, a ospravedlnila sa druhému chlapcovi, že išiel do jej izby po výmene sms správ.

Počas rozhovoru s vyšetrovateľmi Schardinová pripustila, že sa pripojil k trom chlapcom v hotelovej izbe a s dvoma z nich mal sexuálny kontakt. Zatiaľ čo polícii povedala, že sa pýtala, či má niekto kondóm, tvrdila, že inak by tento sexuálny akt nepodstúpila. "Myslím, že veci sa začali vyvíjať a, hm, myslím, že som o tom chvíľu premýšľala a potom som si povedala, áno, a potom zase nie, to nie...,“ uvádza sa v správe Law & Crime.

Výmenou za jej priznanie viny bol odvolaný ďalší trestný čin a prokurátori súhlasili s väzením nie dlhším ako osem mesiacov, informoval Star Tribune. Musí sa tiež zaregistrovať ako agresívny sexuálny delikvent. Jej odsúdenie je podľa CBS News Minnesota naplánované na 10. januára 2025.