Česká republika chce, aby sa znížili emisné ciele Európskej únie, sú podľa nej príliš ambiciózne

"V Európe sa elektromobily nepredávajú tak rýchlo, ako sa pôvodne predpokladalo. Ak by ten súčasný emisný cieľ platil, hrozia pokuty a zníženie konkurencieschopnosti automobiliek v Európe, a to by malo vážny vplyv na ČR," povedal Fiala. Zdôraznil, že automobilový priemysel tvorí takmer desať percent českého hrubého domáceho produktu a zamestnáva státisíce ľudí.

O tempe a jednotlivých opatreniach, ktoré sa v rámci takzvaného Green Dealu (Európskej zelenej dohody) zavádzajú, je podľa Fialu potrebné viesť racionálnu debatu. Dodal, že realita nezodpovedá očakávaniam, s ktorými boli tieto ciele prijímané. "Musíme urobiť určité zmeny, lebo inak ohrozujeme európsky automobilový priemysel, a tým samozrejme ohrozujeme aj ekonomiku v ČR," dodal. Predseda českej vlády verí, že ČR bude s iniciatívou úspešná.

Automobilky budú musieť platiť sankcie

Podľa ministra dopravy Martina Kupku by plánovaný zákaz predaja áut so spaľovacím motorom v Európskej únii (EÚ) od roku 2035 nastal príliš skoro. Argumentuje tým, že medziročný pokles ich predaja v Únii je osem percent, pričom predchádzajúce plány predpokladali, naopak, pokračujúcu rastúcu krivku a na tom boli postavené aj príslušné emisné limity. Ak ich české a európske automobilky nesplnia, museli by platiť sankcie.

"Namiesto toho, aby dokázali lepšie obstáť v súťaži a znižovať ceny vozidiel pre spotrebiteľov, tak sa, naopak, prejaví ďalší rast nákladov a obmedzenie možností investovať do vývoja. A je pritom úplne jasné, že bez vývoja nemáme šancu udržať krok s čínskou či americkou konkurenciou," dodal Kupka.

Hrozí vojna ciel?

V otázke zavedenia ciel na čínske elektromobily, o ktorých rozhoduje Európska komisia, je Česko podľa ministra na strane Nemecka, ktoré s ich zavedením nesúhlasí. Obáva sa dôsledkov, ktoré by mohli vyvolať recipročné kroky Číny. Vzhľadom na to, že sa mnohé kľúčové komponenty automobilového priemyslu dovážajú do Európy práve z Číny, je podľa Kupku nutné zabrániť tomu, aby vznikla takzvaná "vojna ciel".