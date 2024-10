Melania Trumpová vrazila manželovi dýku do chrbta! VIDEO Verejne odmietla jeho politiku

(Zdroj: SITA/AP Photo/Paul Sancya)

archívne video Poslanci posunuli novelu o potratoch do druhého čítania (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Nepochybne tu nie je priestor na žiadny kompromis, keďže ide o to bytostné právo, ktoré patrí každej žene od narodenia, individuálna sloboda. Čo vlastne znamená 'moje telo, moja voľba'?" pýta sa Trumpová na videu, ktoré má propagovať jej chystanú biografiu, v ktorej o téme rovnako hovorí. Bývalá slovinská modelka, ktorá sa do sólových vystúpení bez svojho manžela púšťa veľmi zriedka, vydáva knihu na budúci týždeň, necelý mesiac pred voľbami. K otázke potratov sa postavila liberálnejšie ako Trump, čo podľa stanice CNN vyvolalo špekulácie, či nejde o stratégiu s cieľom presvedčiť ženy, že budú v prípade Trumpovho víťazstva mať v prvej dám "v Bielom dome svojho človeka".

Trump počas svojho pôsobenia v úrade vymenoval troch konzervatívnych sudcov najvyššieho súdu, ktorí predvlani stáli spolu s ďalšími kolegami za verdiktom, ktorý po takmer 50 rokoch zrušil federálne právo na interrupciu zhruba do 22. týždňa po počatí. Kým predtým sa sám Trump vyjadroval jednoznačnejšie proti potratom, v poslednom čase svoju rétoriku zmierňuje a neustále mení. V noci na štvrtok vyhlásil, že by vetoval prípadný federálny zákaz potratov, ak by sa stal prezidentom. Trump teraz väčšinou tvrdí, že by rozhodnutie nechal v rukách jednotlivých štátov.