Šokujúce zábery z letu British Airway: VIDEO Vystrašení pasažieri spozorovali za oknami iránske rakety

Cez okno v kokpite bolo vidieť iránske rakety. (Zdroj: X)

Klip natočil pilot letu British Airways smerujúceho do Dubaja v utorok večer a jasne ukazuje salvu nedávno odpálených balistických rakiet stúpajúcich do nočnej oblohy smerom k Izraelu.

Všetky rakety bezpečne minuli lietadlo, no zábery ukázali, ako blízko bol Irán k okamžitému vyvolaniu medzinárodného incidentu tým, že odpálil rakety bez toho, aby sa najprv uistil, že je voľná od civilnej leteckej dopravy z celého sveta.

Letecké spoločnosti sa snažili odkloniť svoje lety z oblohy nad Blízkym východom, keď iránske rakety začali lietať bez varovania okolo 19:30 miestneho času.

Sledovače letov z regiónu čoskoro ukázali obrovskú prázdnu oblasť vo vzdušnom priestore medzi Iránom a Izraelom, ktorá pretrvávala aj niekoľko hodín po skončení raketovej paľby — lietadlá leteli na sever a juh od celého Blízkeho východu, aby sa vyhli možnosti budúceho raketového ostreľovania.

Niektoré letecké spoločnosti dokonca úplne pozastavili lety do Izraela a Iránu, keďže v regióne môže prepuknúť totálna vojna.

Na zábere vidieť medzeru vo vzdušnom priestore nad Blízkym východom. (Zdroj: FlightRadar24)

Skupina Lufthansa, ktorá prevádzkuje Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings a Swiss Air, pozastavila všetky lety do Bejrútu do 30. novembra, lety do Tel Avivu do 31. októbra a lety do Teheránu do 14. októbra. KLM z Holandska pozastavila lety do Tel Avivu do konca roka.

K týmto zrušeniam dochádza po tom, čo Európska komisia a Agentúra pre bezpečnosť letectva Európskej únie – ktorá reguluje leteckú bezpečnosť pre Európu – v sobotu odporučili leteckým spoločnostiam, aby sa vyhli vzdušnému priestoru medzi Libanonom a Izraelom, s odvolaním sa na „celkové zintenzívnenie leteckých útokov a zhoršenie bezpečnostnej situácie.