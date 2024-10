Vojna v Pásme Gazy má najväčší dopad na deti: Ďalšie tisíce z nich sa stali invalidmi

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

GAZA - Izraelská blokáda Pásma Gazy, nedostatočná humanitárna pomoc, zničené nemocnice a len veľmi obmedzené povolenia pre odvoz chorých a zranených z tohto palestínskeho územia najviac dopadajú na deti, vrátane zdravotne postihnutých. Uviedla to v správe zverejnenej v pondelok organizácia Human Rights Watch (HRW). Podľa nej bolo v Pásme Gazy už pred vojnou stotisíc detí s postihnutím a masívne izraelské bombardovanie urobilo invalidov z ďalších tisícok detí.

Podľa Detského fondu OSN (UNICEF) žilo pred vojnou, ktorú začalo vlani 7. októbra palestínske hnutie Hamas bezprecedentným teroristickým útokom na Izrael, v Pásme Gazy na 98 000 detí s postihnutím. "Tento počet je teraz oveľa vyšší," povedala denníku El País jedna z autoriek správy HRW Emina Cerimovičová. Podľa palestínskych odhadov najmenej 3000 detí v Pásme Gazy prišli od októbra o končatinu. UNICEF vlani v decembri informoval, že tisíckami detí museli lekári amputovať jednu, či obe nohy.

archívne video

Nie je to prvýkrát, čo Hamas využil sanitky na terorizmus, tvrdia Izraelské obranné sily (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

"Nemáme aktuálne čísla, ale počas tejto mojej cesty som spoznal desiatky detí, ktorým museli amputovať ruku, či nohy," povedal denníku El País v nedeľu z Gazy hovorca UNICEF James Elder. Viaceré končatiny by sa pritom podľa neho dali zachrániť, ak by sa deťom dostala včasná a náležitá lekárska starostlivosť. Prístup k nej ale komplikujú boje a obmedzené dodávky humanitárnej pomoci a zdravotníckeho materiálu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je teraz v Pásme Gazy v prevádzke, avšak len čiastočnom, asi polovica nemocníc. Chýba im ale zdravotnícky materiál aj personál.

HRW v pondelkovej správe tiež uviedla, že izraelská armáda porušuje práva detí s postihnutím, ktorých dodržiavanie jej ukladá konvencia OSN o právach ľudí s postihnutím. Tento dokument ratifikoval Izrael v roku 2012 a štáty majú podľa neho v súlade s medzinárodným humanitárnym právom zabezpečiť v čase ozbrojeného konfliktu ochranu a bezpečnosť ľudí s postihnutím.

Vojna v Gaze si vyžiadala najmenej 41 500 obetí, vrátane 11 355 detí, uviedol minulý týždeň Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). Na 96 000 ľudí bolo kvôli bojom zranených. Tieto údaje nerozlišujú medzi civilistami a bojovníkmi Hamasu.

Izraelská armáda zachránila osem rukojemníkov

Izrael začal masívne ostreľovanie Pásma Gazy a neskôr aj pozemnú operáciu v odvete za teroristický útok Hamasu, pri ktorom palestínski ozbrojenci v izraelskom pohraničí zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Za jediného prímeria v tejto vojne koncom novembra Hamas prepustil 105 unesených a Izrael pustil na slobodu 240 palestínskych väzňov. Štyroch rukojemníkov prepustil Hamas už pred prímerím. Izraelská armáda zachránila osem rukojemníkov a priviezla do Izraela telá štyroch desiatok zosnulých či zabitých unesených, vrátane troch, ktorých na úteku od ich väzňov omylom zabili izraelskí vojaci.

Od tohtoročného septembra sa izraelská armáda začala viac sústrediť na boje, ktoré vedie od vlaňajšieho októbra cez hranicu s libanonským hnutím Hizballáh. Situáciu vyostrila séria explózií pagerov a vysielačiek 17. a 18. septembra na rade miest Libanonu, ktorú Hizballáh pripísal Izraelu. Vybuchovala totiž zariadenia členov Hizballáhu, ale aj na uliciach, v obchodoch či na trhoviskách. Zomreli pritom štyri desiatky ľudí, vrátane dvoch detí, a niekoľko tisíc ďalších osôb bolo zranených, väčšinou išlo o členov Hizballáhu.

Izraelská armáda minulý týždeň zabila pri leteckom útoku aj dlhoročného lídra Hizballáhu Hasana Nasralláha a v noci na dnes začala pozemnú operáciu na juhu Libanonu.