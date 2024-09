Izraelská armáda tvrdí, že v Bejrúte zabila dvoch vodcov palestínskej skupiny

Izraelský vojak vyskakuje z obrneného transportéra (APC) na severe Izraela v pondelok 30. septembra 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

Izraelské stíhačky "zasiahli a zlikvidovali teroristu" Nidála Abd al-Ála, vodcu libanonskej pobočky palestínskej organizácie, uviedla armáda vo vyhlásení. Pri útoku podľa nej zahynul aj Imád Awda, vojenský veliteľ Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny v Libanone.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Podľa armády a izraelskej kontrarozviedky Šin Bet bol al-Ál zapojený do plánovania rozsiahlych teroristických útokov na okupovanom Západnom brehu Jordánu, píše portál The Times of Israel (TOI). Zodpovedný bol údajne aj za vlaňajší bombový útok na autobus v meste Bejtar Ilit v Predjordánsku, ako aj za streľbu v meste Huwwára, pri ktorej boli zranení dvaja vojaci.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny propaguje a vedie ozbrojený boj proti Izraelu, ale na rozdiel od palestínskeho militantného hnutia Hamas nie je náboženskou organizáciou.

Od polovice septembra zahynulo pri izraelských útokoch na Libanon viac ako 1000 ľudí, informovali libanonské úrady. Jednou z obetí sa minulý piatok (27. septembra) stal aj vodca hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh, ktorý prišiel o život pri leteckom útoku na juhu Bejrútu.