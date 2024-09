Tragická smrť počas obyčajnej prechádzky: Uprostred námestia na mladú ženu spadla ťažká socha, môžu za to deti?!

Na mladú ženu spadla z jedného z balkónov uprostred Neapola ťažká socha (Zdroj: X/@vincenzomazzocc)

K tragédii došlo v nedeľu 15. septembra v Neapole počas prechádzky so svojim priateľom. V historickom centre z výšky spadla na mladú ženu ťažká soška. Hoci lekári robili všetko čo bolo v ich silách, po dvoch dňoch agónie mladá Chiara na následky vážnych zranení v oblasti hlavy nakoniec zomrela. Podľa dostupných informácií na mladú ženu spadla soška vážiaca asi dva kilogramy z jedného z balkónov na treťom poschodí uprostred historického centra Neapola, informuje talianske Leggo.

Aktuálne prebiehajúce vyšetrovanie pracuje aj s verziou, že sošku mohli zhodiť dve maloleté deti. Tie boli údajne doma samé a bez dozoru. Polícia sa preto snaží získať informácie, kde bola v tom čase opatrovateľka, ktorá sa o deti mala starať. Výsluchu sa zúčastnili už aj rodičia maloletých detí. Tí popreli, že by boli zodpovední oni alebo ich deti za smrť mladej turistky.

Turista morta a Napoli, un video riprende la tragedia costata la vita a Chiara Jaconis

Nelle immagini la passeggiata della donna insieme al suo compagno pochi istanti prima dell'incidente#lapresse #cronacahttps://t.co/zyu3ftP8fr — LaPresse (@LaPresse_news) September 18, 2024

🔴 FLASH - La statuetta che ha ucciso Chiara Jaconis sarebbe stata lasciata cadere da due bambinihttps://t.co/pFGxKwmvoj pic.twitter.com/kg3w5ENEV4 — FonteUfficiale - Ultim'ora (@fonteufficiale5) September 18, 2024

La "Gazzetta Napoletana" tutta si unisce al profondo dolore per la prematura scomparsa di Chiara #Jaconis, turista padovana deceduta a causa di un crollo di una statua nei quartieri spagnoli della nostra città di #Napoli. Vicini alla famiglia e alla cittadinanza ❤ pic.twitter.com/PC4u33jNQQ — Gazzetta Napoletana (@Officialsscn26) September 17, 2024

V mene neapolskej prokuratúry sa polícii podarilo získať aj videozáznam, ktorý zobrazuje okamih, pri ktorom soška zasiahla Chiaru Jaconisovú do hlavy. Na videozázname by mal byť zachytený aj moment, ktorý tragickej udalosti predchádzal ako aj roztrieštenie sošky po náraze na zem. Video sa údajne rozšírilo aj na sociálnych sieťach, no otec nebohej dôrazne poprosil verejnosť, aby ho nešírila ďalej a boli im skôr oporou v tak ťažkej chvíli. Na mieste tragédie domáci obyvatelia nechávajú kvety, kondolencie a odkazy s nápismi ako „odpusť nám“.