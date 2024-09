Dramatická situácia v Česku: Hanušovice zatopila povodňová vlna, Morava sa počas chvíle zdvihla o meter!

(Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek)

aktualizované 11:43 Povodňová predpoveď pre Stredočeský kraj je zatiaľ priaznivá, zrážky sa majú presúvať na západ. Tretí povodňový stupeň platí na Labi v Mělníku a dosiahne ho v pondelok ešte Sázava v Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku a Nespekách na Benešovsku. Na situáciu sú tam pripravení, povedala novinárom po dnešnom rokovaní krajského krízového štábu hejtmanka Petra Pecková (STAN).

aktualizované 11:23 Premiér Petr Fiala (ODS) a minister vnútra Vít Rakúšan (STAN) požiadali občanov, aby ľudia uposlúchli výzvy na evakuáciu. V Karloviciach zasahuje vrtuľník, kde v súčasnosti zo striech a podkrovných priestorov vyzvedáva ľudí, ktorí odmietli evakuáciu, uviedol Rakúšan na tlačovej konferencii po rokovaní Ústrednej povodňovej komisie. Dodal, že je možné, že v niektorých oblastiach ČR môže situácia eskalovať. Fiala v Strane CNN Prima News uviedol, že nie je možné situáciu podceňovať.

aktualizované 11:15 Hasiči dnes v Uherskom Hradišti a susednom Starom Meste nainštalovali na brehoch Moravy mobilné protipovodňové zábrany. Rieka je v tomto úseku na treťom stupni povodňovej aktivity znamenajúcom ohrozenie a jej hladina naďalej stúpa. Zabezpečovacie práce súvisia s hroziacim nebezpečenstvom vzniku škôd a ohrozením životov a majetku, informoval dnes ČTK hovorca uhorskohradišťskej radnice Ján Pášma.

aktualizované 11:11 Hanušovice na Šumpersku zatopila dnes dopoludnia povodňová vlna, väčšina ľudí zostala v domoch a nestihla sa evakuovať. Prišlo to počas desiatich minút, hladina rieky Moravy sa zdvihla asi o meter, povedal dnes ČTK starosta mesta Marek Kostka. Centrum Hanušovic so zhruba 2900 obyvateľmi zostalo pod vodou. Vedenie obce evakuáciu zakázalo, situácia je nebezpečná nielen pre obyvateľov, ale aj pre záchranárov. Ľudia by mali zostať vo vyšších poschodiach a počkať na ďalšie pokyny, doplnil starosta.

aktualizované 11:00 V Jeseníkoch prestalo pršať a teraz sa tam neočakávajú žiadne zásadné zrážky. Rieky Opava, Opavice či Odra by mali kulminovať počas dneška. Po rokovaní Ústrednej povodňovej komisie to povedal minister životného prostredia Peter Hladík (KDU-ČSL). Komisia ale vyzvala orgány na adekvátne opatrenia vrátane evakuácie na toku rieky Desná a na Morave nad mestom Olomouc, predovšetkým v Šumperku a Litovli.

aktualizované 10:55 Hladina rieky Opavy by mala v Opave kulminovať dnes večer okolo 19.00 h. Prietoky tam aktuálne presiahli úrovne storočnej vody. V meste platí stupeň povodňovej aktivity - extrémny povodeň. ČTK to povedal hovorca opavského magistrátu Roman Konečný.

aktualizované 10:33 Ostravsko bude mať na železnici po terajších dažďoch a povodniach škody za stovky miliónov korún. V Moravskosliezskom kraji sa nejazdí prakticky nikde, oznámili pred 10.00 h hasiči Správy železníc. V celom Česku zatiaľ evidujú 218 mimoriadnych udalostí spôsobených v posledných dňoch dažďom a vetrom, najviac zasahovali na severnej Morave.

@zzskhk nám drží ve stavu pohotovosti vrtulník pro případ potřeby zásahu v zaplavených oblastech. Díky🚁 https://t.co/2iN8Zxc8fW — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) September 15, 2024

aktualizované 10:12 Horskú obec Malú Úpu vo východných Krkonošiach odrezali od českého vnútrozemia zosuvy pôdy. Cesta druhej triedy 252 od križovatky na Pec pod Snežkou po štátnu hranicu s Poľskom je uzavretá, povedala dnes ČTK policajná hovorkyňa Martina Jandová. Niektoré komunikácie v obci pre miestnych obyvateľov a zložky integrovaného záchranného systému sú ale prejazdné. Prístup na Hornú Malú Úpu je možný z Poľska.

aktualizované 10:07 Energetická firma E.ON vyhlásila kvôli veľkému množstvu porúch kalamitný stav v Juhomoravskom a Zlínskom kraji, na Vysočine a na Prostějovsku v Olomouckom kraji. Kalamitný stav sa zatiaľ netýka Juhočeského kraja. Celkovo na území jej distribučnej spoločnosti EG.D je 56.500 domácností bez prúdu a 91 porúch na vedenie vysokého napätia. ČTK to povedal hovorca Roman Šperňák.

aktualizované 9:55 Jeden z armádnych vrtuľníkov je nasadený v Jeseníku na záchranné a evakuačné práce pri povodniach. Na sieti X to dnes oznámila armáda. Ministerka obrany Jana Černochová (ODS) v sobotu večer uviedla, že na pomoc s povodňovou situáciou odleteli dva armádne vrtuľníky z pražských Kbel a z Náměšti nad Oslavou.

Jeden z našich vrtulníků je právě nasazen v Jeseníku na záchranné a evakuační práce. Posilujeme integrovaný záchranný systém.#spolecnetozvladneme pic.twitter.com/OUddVw0taP — Armáda ČR (@ArmadaCR) September 15, 2024

aktualizované 9:48 Hasiči z Karlovarského kraja vycestujú na pomoc do zaplavených oblastí Moravskosliezskeho kraja a do Olomouckého kraja. Dva takzvané odrady vyjdú z Karlových Varov o 10.00 h. ČTK o tom informoval hovorca krajských hasičov Lukáš Černý.

aktualizované 9:45 Na severe Moravy, v Sliezsku a na Trutnovsku sú v dôsledku nepriaznivého počasia a záplav bez prúdu stovky mobilných vysielačov, čo spôsobuje výpadky signálu. Na miestach bez elektriny nejde ani pevný internet, niektorí operátori preto postihnutým zákazníkom poskytujú neobmedzené dáta pre mobilné pripojenie. Vyplýva to z vyjadrení firiem.

aktualizované 9:26 Do Moravskosliezskeho a Olomouckého kraja posiela polícia desiatky policajtov z iných častí republiky. Budú pomáhať predovšetkým s evakuáciou obyvateľov a so strážením evakuovaných oblastí. Do Ostravy tiež mieria dva vrtuľníky zo základní v Prahe a Brne. Polícia to dnes uviedla na sieti X.

V Olomouckém kraji je od 15.hodiny vyhlášen STAV NEBEZPEČÍ. Na některých místech na Jesenicku jsou obyvatelé vyzýváni k evakuaci. pic.twitter.com/IZKsberZIQ — Policie ČR (@PolicieCZ) September 14, 2024

aktualizované 9:26 Aktuálna povodňová situácia v Olomouckom kraji je na viacerých miestach rovnaká alebo horšia, ako boli katastrofálne záplavy v roku 1997. Vďaka lepšej pripravenosti a organizácii sú ale následky povodní menej závažné ako pred 27 rokmi, uviedol dnes olomoucký hejtman Josef Suchánek (STAN a Piráti) na sociálnej sieti.

EDIT 9:30 Aktuální informace ze severu Olomouckého kraje Neděle, 15.9., 8:45h 👉 Jesenicko - Bělá, Vidnávka, další -... Posted by Hejtman Josef Suchánek on Saturday, September 14, 2024

aktualizované 9:18 Jablonec nad Nisou kvôli riziku pádov stromov uzavrel všetky cintoríny v meste. Zákaz bude platiť do odvolania, ľudia by nemali chodiť ani do lesov či parkov. ČTK dnes o tom za radnicu informovala Jana Matychová.

aktualizované 9:15 Oblasť Jesenicka je podľa polície momentálne úplne nedostupná kvôli neprejazdným cestám. Vozovky sú na mnohých miestach podmyté. Policajti na sociálnej sieti žiadajú vodičov, aby neriskovali a do oblasti nejazdili. "Naša činnosť je sústredená najmä na pomoc s evakuáciou obciam na Jesenicku a Šumpersku," uviedla polícia. V noci na dnes rozvodnená rieka Biela strhla hlavnú cestu I/44 vedúcu od Jeseníku do Českej Vsi a ďalej cez Piesočnú na Mikulovice. Podľa starostu Českej Vsi Petra Mudru je severný cíp kraja neprístupný zo všetkých strán.

aktualizované 9:00 Pražskí hasiči a policajti dnes vytiahli z rozvodnenej Vltavy topiaceho sa muža. Hliadka si ho všimla pri Palackého moste, kvôli silnému prúdu ho vylovili až pri Lužickom seminári medzi Karlovým a Mánesovým mostom. ČTK to povedal hovorca hasičov Martin Kavka. Vltava v Prahe dosahuje prvý povodňový stupeň.

@HasiciPraha zachraňovali z Vltavy muže. Je v pořádku a v péči @zzshmp https://t.co/c9CYm0DW8s — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) September 15, 2024

aktualizované 8:24 Na rieke Opave v meste Opava bol pri terajších záplavách prekročený storočný prietok. Povodie Odry očakáva, že storočná voda bude významne prekonaná aj na ďalších miestach - rieke Odre v Ostrave-Svinove, Opavici v Krnove na Bruntálsku i na rieke Opave, a to od Opavy po ústie. Na Odre v Bohumíne na Karvinsku sa očakáva dosiahnutie storočného prietoku a mierne vyššieho. ČTK to dnes povedala hovorkyňa Povodia Odry Šárka Vlčková.

aktualizované 8:09 Bez prúdu bolo k 7: 00 ráno kvôli nepriaznivému počasiu v Česku okolo 260.000 domácností. Najhoršia je v moravskosliezskom kraji, kde nemá elektrinu 114.000 odberateľov, v Olomouckom je 34.000 domácností bez prúdu, na južnej Morave 30.000, v Kráľovskom 25.000 odberateľov a v Libereckom kraji 16.000 odberných miest. ČTK to povedali hovorcovia ČEZ a E.ON.

aktualizované 8:01 Diaľnica D1 v Bohumíne na Karvinsku je kvôli zaplaveniu zatvorená. Podľa polície už je uzávera v oboch smeroch. Nie je jasné, ako dlho obmedzenie potrvá. ČTK to sdělilo Národní dopravní informační centrum a policejní mluvčí Eva Michalíková.

aktualizované 7:43 Bez prúdu bolo k 7: 00 ráno kvôli nepriaznivému počasiu v Česku vyše 200.000 domácností. Najhoršia je v moravskosliezskom kraji, kde nemá elektrinu 114.000 odberateľov, v Olomouckom je 34.000 domácností bez prúdu a v Kráľovskom 25.000 odberateľov. ČTK to povedala hovorkyňa ČEZ Soňa Holingerová.

aktualizované 7:40 Rieka Opava sa v Opave rozliala medzi domy sídliska Katarínky. Hasiči tam jazdia na člnoch a pomáhajú zachraňovať ľudí, ktorí doteraz neodišli. ČTK to povedal hovorca mesta Roman Konečný. Vážna situácia je podľa neho napríklad pri záhradkárskej kolónii neďaleko Vojenského splavu. Vody mestom teraz preteká viac, ako sa podľa predpovedí očakávalo.

Moravskoslezský kraj a evakuace největšího opavského sídliště Kateřinky. https://t.co/RAIKKjAaGX — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) September 15, 2024

aktualizované 7:35 Hasiči v Olomouckom kraji evakuovali doteraz kvôli záplavám na 1900 obyvateľov, využiť pritom museli pri záchranných akciách tiež člny a cisterny. Pripravené miesta na núdzové ubytovanie využilo v evakuačných centrách viac ako 300 ľudí, oznámila dnes ČTK hovorkyňa hasičov Lucie Balážová. Ďalší ľudia podľa nej našli zázemie u rodín či známych.

Olomoucký kraj: na 1900 evakuovaných přes noc. ⬇️ https://t.co/elyvBy6D8z — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) September 15, 2024

aktualizované 7:20 V Ústeckom kraji je Labe na druhom povodňovom stupni a ďalej stúpa. Pohotovosť majú v Litoměřiciach, Ústí nad Labem i Detve. Inak sú rieky v normále, vyplýva z údajov na weboch Povodí Labe a Povodí Ohře.

VIDEO Medzi Holíčom a českým Hodonínom stavajú od poludnia protipovodňovú bariéru

Medzi Holíčom a českým Hodonínom stavajú od poludnia protipovodňovú bariéru (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Ivan Kríž)

Takmer na tretine z miest platí najvyšší - tretí - stupeň alebo dokonca stav extrémnej povodne. Najhoršia situácia je v Jeseníkoch a v Moravskosliezskom kraji, kde aj naďalej prší a hladiny riek stále stúpajú.Radnica v Českom Těšíne v okrese Karviná nariadila evakuáciu centra mesta a ulice Na Olšinách. Ľudia sa majú presunúť do základnej školy na ulici Slezská. Hladina rieky Olša dosiahla v meste výšku 552 centimetrov a platí tu extrémne povodňové ohrozenie.

Hlavní město pohledem @HasiciPraha : více než desítka výjezdů, ale tady noc přinesla uklidnění situace. https://t.co/HDn2g7HtpI — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) September 15, 2024

Okolo pol štvrtej v noci pretiekla juhočeská vodná nádrž Husinec blízko rovnomennej obce. Pretok bol očakávaný a obyvatelia obcí pod priehradou boli informovaní.Podľa hajtmana Juhočeského kraja Martina Kubu však bezprostredné významné nebezpečenstvo nehrozí.Rieka Opava sa zatiaľ v plnej sile nerozliala do najväčšieho opavského sídliska Kateřinky. Situácia sa ale môže zmeniť, keďže koryto rieky je plné. V niektorých menších lokalitách sa už voda rozliala.

62 hodin srážek nad Českem v časosběrném videu. Data: ČHMÚ pic.twitter.com/ZUf6Uboz4i — Jakub Čížek (@pesvklobouku) September 14, 2024

Hladina Opavy sa v noci na nedeľu dostala do výšky bezmála piatich metrov. Bežný stav je pritom okolo metra.V Ostrave je uzavretá diaľnica D1, voda zaplavila pás v smere na Prahu. Pre výpadok technológií je na D1 uzavretý v oboch smeroch tunel Klimkovice.Rozbúrená rieka Bělá odrezala v noci severný cíp Olomouckého kraja. Podľa starostu Českej Vsi Petra Mudru sa hladina teraz opäť prudko zdvihla. V obci nefunguje elektrina ani dodávky pitnej vody.

Zo zhruba 800 ľudí, ktorých sa nebezpečenstvo bezprostredne týka, výzvy neuposlúchlo zhruba 30 percent ľudí. "Už len monitorujeme situáciu, evakuujeme, zachraňujeme ľudí a čakáme na ráno," uviedol starosta.Povodeň prerušila prevádzku na železničnom koridore medzi Olomoucom a Ostravou. Pre očakávané zaplavenie trate a zhoršené poveternostné podmienky zastavila Správa železníc do odvolania prevádzku medzi Studénkou a Jistebníkem v okrese Nový Jičín.Vlaky z Prahy končia v Olomouci, vlaky z Poľska v Bohumíne.