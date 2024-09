Erdogan zasadil Kremľu tvrdú ranu od chrbta: TAKTO sa vyjadril o anexii Krymu

Recep Tayyip Erdogan (Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP)

Čo je v súčasnosti dôležité vo vojne na Ukrajine: Vladimir Putin vedie od februára 2022 agresívnu vojnu proti susednej Ukrajine. Ukrajina od začiatku vojny zdôrazňovala, že stiahnutie ruských vojsk z jej územia je podmienkou trvalého mieru. Od začiatku augusta ukrajinská armáda postupuje na ruské územie a v oblasti Kurska dosiahla veľké územné zisky. Medzitým Rusko odštartovalo protiútok v tejto oblasti.

Výcvik ukrajinských vojakov: Silu a vytrvalosť rozvíjajú v rámci mnohonárodnej operácie INTERFLEX vo Veľkej Británii (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Erdogan zradil Putina

Uprostred bojov teraz prehovoril turecký prezident Recep Erdogan a zasadil úder svojmu „drahému priateľovi“, ako Putina rád nazýva. Erdogan sa vo videoposolstve pri príležitosti štvrtého summitu takzvanej Krymskej platformy vyslovil za vrátenie anektovaného Krymu Ukrajine. Aktuálne o tom informuje spravodajský portál “Newsweek”.

Turecký prezident bodol Putina do chrbta kvôli otázke Krymu

"Naša podpora územnej celistvosti, suverenity a nezávislosti Ukrajiny je neochvejná. Návrat Krymu Ukrajine je požiadavkou medzinárodného práva," povedal turecký prezident. Táto požiadavka bude zrejme pre Vladimira Putina šokom, pretože pre ruského prezidenta je Krym, ktorý dobyl a anektoval v roku 2014, historicky súčasťou Ruska. Predstavitelia Kremľa v posledných mesiacoch niekoľkokrát vyhlásili, že vrátenie oblasti Ukrajine nebude súčasťou prípadných mierových rokovaní v súčasnom konflikte.

Erdogan sa snaží pôsobiť ako sprostredkovateľ vo vojne na Ukrajine

Šéf Kremľa pravdepodobne bude Erdoganovu požiadavku vnímať predovšetkým ako jednu vec: ako vlastizradu. Doteraz Turecko, ktoré je členom NATO od roku 1952, aj napriek Putinovej invázii na Ukrajinu naďalej udržiavalo priateľské vzťahy s Ruskom a vzpieralo sa západným sankciám voči krajine. Turecko zároveň vyslalo na Ukrajinu ozbrojené drony a odsúdilo rozhodnutie Ruska napadnúť susednú krajinu.

"Naším úprimným želaním je, aby sa vojna skončila spravodlivým a trvalým mierom založeným na územnej celistvosti, suverenite a nezávislosti Ukrajiny," uviedol turecký prezident vo svojom videoposolstve.

Erdoganove obavy o Tatárov

Erdoğan vo svojom video prejave uviedol, že Turecko bolo vždy proti ruskej anexii Krymu. Odsúdil prenasledovanie etnických Tatárov na Kryme od roku 2014.

"Verím, že v nadchádzajúcom období budú pokračovať ďalšie kroky na posilnenie práv krymskotatárskych Turkov," uviedol.

Krymskotatárski Turci by mali mať možnosť žiť „slobodne, bezpečne a pokojne vo svojej vlastnej vlasti“.