MIMORIADNY ONLINE V ukrajinskej rieke uhynulo množstvo rýb! Kyjev to zvaľuje na Rusov

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinské úrady uviedli, že zaznamenali rozsiahly úhyn rýb v rieke Seym, ktorá tečie z ruskej Kurskej oblasti smerom na Ukrajinu. Znečistenie podľa nich spôsobili ruské jednotky. Oblasť okolo rieky Seym bola dejiskom bojov medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami, ktoré začiatkom augusta nečakane vtrhli do ruskej Kurskej oblasti. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

6:32 „Nezaslúžim si tu byť,“ je výrok, ktorý by ste očakávali od človeka vo väzení. Tetyana Potapenko je však neoblomná a tvrdí, že nie je tým, za koho ju ukrajinský štát považuje. Odpykáva si prvý z piatich rokov za mrežami a je jednou zo 62 osôb odsúdených za kolaboráciu vo väznici neďaleko Dnepra, informuje na svojej webovej stránke britská BBC.

Tetyana pochádza z 300 kilometrov vzdialeného Lymanu, ktorý v roku 2022 na šesť mesiacov obsadila ruská armáda. Vysvetľuje, že vo svojom rodnom meste pôsobila 15 rokov ako dobrovoľníčka a úzko spolupracovala s miestnymi orgánmi. Teraz platí vysokú cenu za to, že v tejto činnosti pokračovala aj po príchode Rusov.

6:30 Ruský súd v stredu rozhodol o vzatí do väzby dvoch občanov Kolumbie, ktorí údajne bojovali na Ukrajine ako žoldnieri. Ruské zákony takéto konanie nepovoľujú. Informuje agentúra AFP, portálu Sota a denník El Tiempo.

Tlačové oddelenie súdu v Moskve uviedlo, že muži menom José Aron Medina a Alexander Ante, boli na žiadosť vyšetrovateľov vzatí do väzby okresným súdom v moskovskom obvode Lefortovo. Vo väzbe zotrvajú do 22. októbra. Za žoldniersku činnosť im hrozí až 15 rokov väzenia.

V rieke boli zistené vysoké koncentrácie amoniaku a iných látok

V posledných dňoch sa z bojiska objavili správy o ukrajinských snahách zničiť niektoré z mostov cez rieku v Kurskej oblasti a odrezať tak ruské sily rozmiestnené medzi riekou a ukrajinskou hranicou. Ukrajinská agentúra pre rybolov uviedla, že v rieke boli zistené vysoké koncentrácie amoniaku a iných látok. Uviedla, že Rusi zrejme do rieky vhodili doteraz neznámu látku, ktorá spôsobila masový úhyn zvierat v dôsledku nedostatku kyslíka vo vode.

Tok rieky je zablokovaný v Sumskej a Černihivskej oblasti Ukrajiny a vo viacerých okresoch bol zakázaný rybolov. V rieke Desna, do ktorej sa Seym vlieva, neboli zistené zvýšené koncentrácie jedov, ale kyjevská regionálna vojenská správa preventívne zakázala ľuďom kúpanie a rybolov. Informácie ukrajinskej strany nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov vo vojnových podmienkach.

Pravdepodobne najhorším environmentálnym zásahom v doterajšej, už aj tak ničivej vojne Ruska proti Ukrajine, bolo minuloročné zničenie ukrajinskej priehrady Kachovka. Kyjev a Moskva sa z útoku vzájomne obviňovali, ale nádrž bola od prvých dní invázie obsadená ruskými silami. Ukrajina následne obvinila Rusko z ekocidy, pričom celkové škody na životnom prostredí spôsobené vojnou vyčíslila na desiatky miliárd eur.

Školský rok pre množstvo ukrajinských školákov začne opäť online výučbou

Začiatok školského roka po letných prázdninách bude pre množstvo žiakov na Ukrajine opätovne znamenať online výučbu na diaľku, uviedla v stredu v správe humanitárna organizácia Save the Children. Informuje agentúra DPA.

"Po viac než dvoch rokoch vojny sú na Ukrajine tisíce detí, ktoré do triedy ešte nikdy nevkročili," uviedla riaditeľka spomenutej organizácia Sonja Churchová. Organizácia podrobila prieskumu na Ukrajine približne 1500 školopovinných detí, ako aj ich opatrovateľov i učiteľov. Prieskum sa však nevzťahoval na Ruskom okupované územie krajiny.

Množstvo škôl podľa organizácie zostáva na Ukrajine zatvorených v dôsledku leteckých útokov, ostreľovania alebo nedostatku krytov. Žiaci, ktoré absolvujú vyučovanie na diaľku, pritom čelia problémom v podobe slabého internetového signálu, ako aj nedostatku elektronických zariadení či samotnej elektriny.

Množstvu detí tiež chýba osobný kontakt s učiteľom, cituje DPA. Veľká časť z nich sa necíti bezpečne a stratila záujem o vzdelávanie, uvádza sa ďalej v správe. Aj prezenčné vzdelávanie je však pre ukrajinské deti stresujúce, pretože pravidelne zažívajú letecký poplach a musia zostávať v krytoch.

Na kvalitu výučby a dostatok personálu majú podľa učiteľov vplyv aj nízke platové ohodnotenie, väčšie množstvo práce a psychologický stres. Rodičia naopak kritizujú nedostatok pomôcok a učebných materiálov, dodáva DPA.