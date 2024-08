Veľký problém na letiskách, známa letecká spoločnosť volá po zmene: TOTO sa musí zmeniť!

(Zdroj: Getty Images)

Prvé problémy cestou na dovolenku sa môžu objaviť už na letisku. V eufórii a dobrej atmosfére si viacerí turisti pred vstupom do lietadla zvyknú dopriať viac alkoholu, ako je únosné. Následne sa to zvykne odzrkadliť až na samotnej palube lietadla.

Len dva aloholické nápoje

Ako informuje britský denník Daily Star, v konečnom dôsledku má potom starosti personál tej ktorej leteckej spoločnosti, pričom v najhorších prípadoch kvôli podguráženým cestujúcim meškajú lety alebo dochádza k fyzickému násiliu.

(Zdroj: Getty Images)

Všetkým takýmto problémom sa snaží predísť nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair. Hlavný výkonný riaditeľ spoločnosti Michael O'Leary prišiel s návrhom, ktorý sa možno už čoskoro stane bežnou praxou každého letiska na svete. Ryanair navrhuje limit dvoch alkoholických nápojov na osobu.

O'Leary v rozhovore pre The Telegraph uvádza, že "limit na dva (alkoholické) nápoje súvisí s prudkým nárastom škodlivého správania pasažierov počas letov najmä v Spojenom kráľovstve, ktorí cestujú do exotických krajín".

Nutné kontroly pred odletom

Lety na Ibizu a niektoré grécke ostrovy sú obzvlášť náchylné na pravidelné meškania. Hlavným dôvodom sú opití cestujúci. Zamestnanci spoločnosti Ryanair sú následne vedení k tomu, aby takýmto pasažierom skontrolovali pred odletom všetku batožinu s cieľom hľadať alkohol ktorí si mohli zakúpiť priamo na letisku. "V konečnom dôsledku tým trpia najviac cestujúci," dodal.

Najhoršia kombinácia

Výkonný riaditeľ preto navrhuje limit pre požívanie alkoholických nápojov, pričom nárast násilia pripisuje alkoholu zmiešanému s práškami na spanie. Touto kombináciou sa podľa u človeka zvyšuje výbušnosť a agresivita. "V minulosti sa to ešte dalo vydržať. Ten kto to s alkoholom prehnal, jednoducho zaspal. Dnes je to oveľa horšie," priblížil.

(Zdroj: Getty Images)

Letiská sú proti. Tvrdia, že ich obchody a bary nemôžu za vzniknuté problémy s opitými cestujúcimi na palubách lietadiel. Obsluhujú mnoho zákazníkov. "Nedovolíme vodičom šoférovať pod vplyvom, ale opitý cestujúci 10-tisíc metrov nad morom nie je žiadny problém," hovorí s pobúrením O'Leary.