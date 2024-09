Británia spustila kontrolu svojej zahraničnej politiky: Chce zvýšiť vplyv

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Frank Augstein)

Výsledky kontrol by mali byť známe do konca roka a vykonávajú sa pod vedením externých odborníkov. Snahou je zistiť, ako by diplomatické vzťahy Spojeného kráľovstva umožňovali najlepšie reagovať na geopolitické zmeny či ako zosúladiť zahraničnú politiku s hospodárskymi a obchodnými ambíciami krajiny, píše sa vo vyhlásení.

"Tieto preskúmania nám pomôžu formovať našu stratégiu na zvýšenie globálneho vplyvu Spojeného kráľovstva, budovanie rastu na medzinárodnej úrovni a zabezpečenie, aby rozvoj a diplomacia pracovali ruka v ruke," povedal minister zahraničných vecí David Lammy.

Labouristická vláda je v Británii pri moci od júla. Už skôr sa nechala počuť, že svoju pozornosť v zahraničnej politike okamžite zameria na dlhodobý mier a bezpečnosť na Blízkom východe. Chce tiež obnoviť vzťahy Británie s Európskou úniou a ďalej vyhlásila, že jej záväzok v súvislosti so Severoatlantickou alianciou (NATO) je neotrasiteľný.