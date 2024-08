Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov (Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

Upozornil, že ak by došlo k tretej svetovej vojne, nezasiahla by len Európu, ale mala by širší globálny dosah. Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako Ukrajina oznámila, že plánuje predložiť Spojeným štátom zoznam cieľov na ruskom území, ktoré by chcela zasiahnuť pomocou amerických rakiet dlhého doletu ATACMS.

Video obsahuje unikátne zábery z prvých dní bojov v ruskej Kurskej oblasti

„Zahrávať si s ohňom je pre dospelých strýcov a tety, ktorí majú pod kontrolou jadrové zbrane, veľmi nebezpečné,“ varoval Lavrov. Dodal tiež, že „Američania rozhovory o tretej svetovej vojne jednoznačne berú ako niečo, čo, ak by sa to, nedaj Bože, stalo, by zasiahlo iba Európu.“

Ruský prezident Vladimir Putin od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 opakovane varuje západné krajiny, že ich podpora Ukrajiny by mohla viesť k rozšíreniu konfliktu. Napriek týmto varovaniam však Putin tvrdí, že Rusko nemá záujem o konflikt s NATO. Lavrov v tomto smere len zopakoval Putinove slová a pripomenul, že Rusko „vyjasňuje“ svoju jadrovú doktrínu, ktorá umožňuje použitie jadrových zbraní len v prípade hrozby pre samotnú existenciu ruského štátu.

Situácia na Ukrajine sa vyostrila po tom, ako ukrajinské sily 6. augusta zaútočili na ruskú Kurskú oblasť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne vyhlásil, že tento útok odhalil, že Putinove hrozby odvetou boli len blafovaním. Zelenskyj preto teraz vyzýva svojich zahraničných spojencov, aby Ukrajinu podporili a umožnili jej používať dodané zbrane aj na útoky na ruskom území.

Ruskí predstavitelia tvrdia, že pri tejto operácii Ukrajina použila britské tanky a americké raketové systémy. Kyjev už potvrdil, že americké rakety HIMARS boli použité na zničenie mostov cez rieku Sejm. Washington však uviedol, že o tejto operácii vopred nevedel a že sa americké sily na nej nezúčastnili.

Tieto vyjadrenia americkej vlády spochybnil šéf ruskej Služby vonkajšej rozviedky Sergej Naryškin, zatiaľ čo Lavrovov námestník Sergej Rybakov označil zapojenie USA do operácie za „očividný fakt“.

Podľa denníka New York Times USA a Británia vedome pomáhajú Ukrajine tým, že jej poskytujú satelitné snímky a ďalšie spravodajské informácie, aby mala prehľad o pohybe ruských síl v Kurskej oblasti. Tento fakt naznačuje vedomú podporu Západu pri ukrajinských vojenských operáciách.