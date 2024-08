Superjachta Bayesian sa potopila: Prokuratúra začína prípad vyšetrovať

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Na lodi plaviacej sa pod britskou vlajkou pri severnom pobreží talianskeho ostrova v pondelok skoro ráno zahynulo sedem ľudí vrátane britského technologického podnikateľa Mikea Lyncha. "Štátna prokuratúra v Termini Imerese zaevidovala spis proti neznámym osobám, ktorý predpokladá trestné činy stroskotania lode a viacnásobného zabitia z nedbanlivosti," povedal novinárom štátny zástupca Ambrogio Cartosio. Upozornil, že vyšetrovanie je v ranom štádiu, keďže posledné telo (Lynchovej 18-ročnej dcéry Hannah) sa podarilo nájsť až v piatok.

archívne video

Záchranári pátrajú v oblasti, kde sa potopila plachetnica Bayesan plaviaca sa pod britskou zástavou (Zdroj: X/Vigili del Fuoco)

"Sme len v počiatočnej fáze vyšetrovaní... V tejto fáze absolútne nič nevylučujeme, práve preto, že vyšetrovanie sa môže akokoľvek vyvíjať," povedal. Lynch (59) pozval priateľov a rodinu na svoju 56-metrovú superjachtu, aby oslávili jeho nedávne oslobodenie od obžaloby v prípade rozsiahleho podvodu v USA. V pondelok pred úsvitom ju zasiahla silná búrka, keď kotvila pri dedine Porticello neďaleko Palerma. Loď sa v priebehu minúty potopila.

Na palube bolo 22 ľudí

Na palube bolo 22 ľudí, 15 z nich vrátane Lynchovej manželky sa podarilo zachrániť. Pri pátracej operácii vrátane špecializovaných potápačov v stredu a vo štvrtok vyzdvihli z lode päť tiel vrátane Lyncha, jeho právnika Chrisa Morvilla a Jonathana Bloomera, bankára spoločnosti Morgan Stanley.

Kapitána lode Jamesa Cutfielda a ďalších preživších už vypočula pohraničná stráž. Loď talianskeho výrobcu špičkových jácht Perini by mala búrke odolať a v žiadnom prípade by sa nemala potopiť tak rýchlo. Okolnosti potopenia by preto mohlo lepšie objasniť vytiahnutie vraku z 50-metrovej hĺbky. Táto operácia však bude pravdepodobne zložitá a nákladná. Lynch bol v júni na súde v San Franciscu oslobodený od všetkých obvinení v prípade podvodu vo výške 11 miliárd dolárov spojeného s predajom jeho softvérovej firmy Autonomy spoločnosti Hewlett-Packard.