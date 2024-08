Konzervatívci v Nemecku chcú na staniciach využívať AI na rozpoznávanie tvárí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/hirun)

Pred pár dňami o využívaní umelej inteligencie pri rozpoznávaní tvárí na verejných miestach vrátane stanice hovoril bavorský minister vnútra Joachim Herrmann, ktorý je členom bavorskej vládnej Kresťansko-sociálnej únie (CSU), čo je sestra celonemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). "Polícia potrebuje nevyhnutne viac možností, aby mohla pri pátraní po zločincoch používať tiež biometrické rozpoznávanie tvárí," povedal. Chce preto k vyhodnocovaniu tvárí zapojiť umelú inteligenciu. V súčasnosti je v Nemecku takýto prístup značne obmedzený zákonmi a vyžaduje si súdne povolenie.

S podobným návrhom ako Herrmann teraz prišla aj Ines Clausová, ktorá je šéfkou frakcie CDU v hesenskom zemskom sneme. "Vďaka rozpoznávaniu tvárí a AI môžeme ochrániť 99 percent (ľudí) pred jedným percentom zločincov. Ak ju použijeme správne, mohla by AI v budúcnosti rozpoznávať tiež napríklad zbrane, čo by nám dalo náskok minútu a pol na záchranu životov," povedala denníku Bild.

Clausová o AI a rozpoznávaní tvárí hovorila v súvislosti s utorkovým incidentom na hlavnej stanici vo Frankfurte nad Mohanom, kde istý muž zastrelil iného muža. Do hlavy ležiacej obete potom vypálil ďalšie rany. Strelca krátko nato zadržala polícia.

Biometrické rozpoznávanie tvárí už teraz používa napríklad saská polícia pri Zhorenke v príhraničí s Českom a Poľskom. To sa nepáči tamojším Pirátom, medzi ktorých hlavné témy patrí digitálny svet a ochrana osobných údajov. Anne Herpertzová, ktorá túto stranu zastupuje v drážďanskom zastupiteľstve, sa kvôli tomu so sťažnosťou obrátila na krajinského splnomocnenca pre ochranu údajov, pretože to považuje za protizákonné.

Zhorelecká polícia to nedávno povedala, že biometrické rozpoznávanie tvárí využíva v prípade závažných trestných činov, a to so súdnym príkazom. "V systéme sú uložené porovnávacie snímky hľadaných a podozrivých osôb. Tie musia byť zadané ručne, pretože kamerový systém nie je pripojený na internet a ani na policajnú databázu. Snímky sú porovnávané s videozábermi. Hlásenia sa objavia len v prípade zhody," vysvetlil hovorca Kai Siebenäuger zo zhoreneckého policajného veliteľstva, ako rozpoznávanie funguje.

Siebenäuger poznamenal, že s vloženými snímkami sú porovnávané zábery všetkých okoloidúcich a prechádzajúcich. "Nevykonáva sa ale žiadna identifikácia nezúčastnených osôb," uviedol. Dodal tiež, že systém nie je zapnutý 24 hodín denne, funguje však v špičkách.