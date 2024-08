Čierne mraky nad Londýnom: Briti sa chcú VRÁTIŤ do EÚ za každú cenu! Pomôcť by malo TOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Písala sa druhá polovica júna 2016, keď Veľká Británia, ako jeden z najsilnejších partnerov Európskej únie (EÚ) dala zbohom tomuto regionálnemu spoločenstvu. Od tej doby si musela celá Európa zvyknúť, že cestovanie do tejto krajiny bude podliehať rovnakým pravidlám, ako spoza oceánu. Britom sa odtrhnutie od EÚ pozdáva očividne čoraz menej.

Referendum o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie (Brexit 2016) prešlo za vtedajšieho premiéra krajiny Davida Camerona v pomere 51,89 percent "za" ku 48,11 percentám "proti". Aj napriek tesnému výsledku bolo úspešné.

Testy ako dôkaz

Neubehlo však ani desať rokov a obyvatelia Veľkej Británie sa snažia všetkými silami vrátiť späť do EÚ. Ako informuje britský denník The Guradian, mnoho ľudí začalo skúmať svoje rodokmene s cieľom nájsť aspoň nejaké spojenie s krajinami v EÚ. Nejde pritom len o dedičstvo, ale aj spojenie so vzdialenými rodinami.

Najefektívnejší a najdôveryhodnejší spôsob, ako sa dopracovať k spojeniu so vzdialenou rodinou, kde už dávno neexistujú žiadne kontakty, je test DNA. Cez spoločnosti Ancestra, 23andMe alebo MyHeritage malo od roku 2000, kedy bolo takéto testovanie spustené aj pre širokú verejnosť, využiť túto možnosť viac ako 40 miliónov ľudí.

Problém blízkej budúcnosti

Odborníci vysvetľujú, že výsledky DNA teraz bežní Briti využívajú ako dôkaz na prepojenie s EÚ, keď žiadajú o občianstvo v iných krajinách. Profesor Turi King, riaditeľ Milner Center for Evolution na Bath University sa k tejto problematike vyjadril nasledovne: "Čím viac ľudí podstupuje testy DNA a následne títo ľudia zistia, že majú prepojenie na biologických predkov niekde na území EÚ, môžu to použiť ako nezameniteľný dôkaz pre získanie občianstva tej ktorej krajiny."

Ďalej však upozorňuje, že do budúcnosti môže byť testy DNA pre britskú populáciu jednoduchý spôsob, ako sa dopracovať k dvojitému občianstvu. "Ľudí s dvojitým občianstvom bude takýmto spôsobom čoraz viac," zdôraznil s tým, že írske pasy budú patriť v EÚ medzi najžiadanejšie. "Po celé desaťročia boli slobodné írske matky nútené vzdať sa svojich detí a dať ich na adopciu do Veľkej Británie," vysvetlil.

Írsky rezort diplomacie už tieto úvahy potvrdil, keď cez svojho hovorcu oznámil, že Briti už začali používať výsledky testov DNA ako dôkazový materiál. Cez biologických predkov majú následne občiania Veľkej Británie nárok aj na udelenie írskeho občianstva. Predkladajú to aj v požiadavke o zmene údajov v pase.

Jedna z mnohých

Len minulý rok sa profesionálnej športovkyni Sarah Claxtonovej (44), ktorá reprezentovala Veľkú Britániu na olympiádev Pekingu 2008, podarilo vystopovať svojho biologického otca. Je to Američan a so Sarah ich spája jedno z jeho vnúčat. "Mama volala otca vždy len prezývkou. Nikdy som nepoznala jeho celé meno. Keď zistil, že otehotnela, opustil ju a vrátil sa späť do Spojených štátov," prezradila Claxtonová.

Britská olympionička má indiánskych predkov a vďaka novým zisteniam si plánuje upraviť rodný list, aby následne mohla požiadať o americké občianstvo. "Chcem spoznať svoju vzdialenú rodinu, môjho otca. Požiadam o americké občianstvo a možno tam ostanem aj žiť," povedala.

Pohľad právničky

Britská právnička Louisa Ghevaertová predostrela, že čoraz viac jej klientov požaduje právne rady o tom, ako postupovať v prípade žiadosti o opravu alebo doplnenie informácii do rodného listu. "V priemere je to zhruba tri až päť žiadostí za mesiac," hovorí s tým, že väčšina sa dopátrala k biologickým otcom, pričom existujú tri hlavné dôvody, prečo sa čoraz viac Britov uchyľuje k takýmto praktikám.

"Buď ide o dedičstvo, je to človek, ktorý má problém s vlastnou identitou, alebo sa snažia získať občianstvo ďalšej krajiny. Najlepšie na území EÚ, z ktorého vyplývajú ďalšie výhody," priblížila právnička špecializujúca sa na rodinné právo.