Klimatickí aktivisti zablokovali prístav v Amsterdame: Protestovali proti výletným lodiam

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Kyodo News via AP)

AMSTERDAM - Klimatickí aktivisti sa v nedeľu priviazali v amsterdamskom prístave a niekoľko hodín blokovali prichádzajúcu výletnú loď. Uviedol to prístav a organizácia Extinction Rebellion.

Nápis "Ropa zabíja, zastavte výletné lode" nasprejovali aktivisti v prístave na plavebnú komoru, ku ktorej sa priviazali, vyplýva zo záberov zverejnených organizáciou.Protest niekoľko hodín blokoval plavbu výletnej lode Serenade of the Seas, ktorá smerovala do Amsterdamu, povedala hovorkyňa prístavku Carlijn van Essenová. Zakotviť v prístave nemohol pre protest ani ropný tanker.

Climate activists delay cruise ship arriving in Amsterdam https://t.co/q63Ra0332z — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) August 18, 2024

Polícia zasiahla proti ôsmim aktivistom približne o 17.00 h SELČ, napísala tlačová agentúra ANP. Polícia uviedla, že aktivistov zadržala a následne prepustila.

Protest zorganizovala holandská pobočka organizácie Extinction Rebellion, ktorá žiada ukončenie plavieb vysoko znečisťujúcich plavidiel do Amsterdamu. Táto skupina je známa podobnými protestami, v minulosti jej aktivisti blokovali mosty cez rieku Temža v Londýne, pripomína AFP.