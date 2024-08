Palestínsky prezident Abbás vyhlásil, že navštívi Pásmo Gazy, aj keby ho to malo stáť život

Mahmúd Abbás (Zdroj: SITA/AP Photo/Majdi Mohammed, File)

"Rozhodol som sa ísť do Gazy s ďalšími bratmi z palestínskeho vedenia," povedal Abbás vo vystúpení na mimoriadnom zasadnutí tureckého parlamentu. "Urobím to, aj keby ma to malo stáť môj život. Náš život nie je hodnotnejší ako život dieťaťa," dodal. Tureckí poslanci na jeho slová reagovali potleskom. Abbás, ktorý navštívil Turecko po utorkovom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve, uviedol, že Palestínčania sa postavia na nohy aj napriek izraelským útokom.

Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra 2023

"Gaza je naša ako celok. Neakceptujeme žiadne riešenie, ktoré by rozdelilo naše územia... Palestínsky štát nemôže existovať bez Gazy. Náš ľud sa nevzdá," vyhlásil palestínsky prezident. Abbás stojí na čele palestínskeho hnutia Fatah, ktoré súperí s Hamasom, pripomína AFP a dodáva, že Turecko navštívil aj v marci na Erdoganovo pozvanie. Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí. Militanti tiež zajali približne 250 rukojemníkov. Odvetná vojenská operácia izraelskej armády v palestínskej enkláve si vyžiadala už vyše 40.000 obetí, oznámilo vo štvrtok ministerstvo zdravotníctva riadené Hamasom.