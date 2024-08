Nečakaný útok na Kursk: Rusi pili kávu v lese, keď sa zrazu objavili tanky

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service photo)

Ukrajinskí vojaci vtrhli na ruské územie prvýkrát od druhej svetovej vojny. Táto nečakaná operácia sa uskutočnila bez predchádzajúcej konzultácie s USA a Nemeckom a priniesla prvé významné úspechy pre ukrajinskú armádu.

archívne video

Námorné sily USA, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny absolvovali výcvik s NATO a medzinárodnými partnermi (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ako informuje Financial Times, ukrajinské jednotky pod vedením 82. výsadkovej brigády spustili 6. augusta prekvapivý postup do ruskej oblasti Kursk. "Boli sme medzi prvými, ktorí tam vstúpili," povedal Volodymyr, vojak v brigáde. Na ich veľké prekvapenie, na začiatku operácie narazili na ruskú jednotku, úplne nepripravenú, popíjajúcu kávu v lesnej oblasti. "Potom naše vozidlo Stryker vošlo priamo do ich stola," pripomenul Volodymyr. Mnohí z ruských vojakov, ktorí boli neozbrojení, sa okamžite vzdali.

V priebehu týždňa ukrajinské jednotky dobyli niekoľko dedín, železničnú trať a dôležitý tranzitný bod plynu. Podľa denníka Financial Times, ktorý hovoril s niekoľkými vojakmi, dokázali v Rusku dobyť až 1000 kilometrov štvorcových územia. "Môžeme tu bojovať a dobyť ich zem," povedal vojak Denys a dodal, že to malo za cieľ vyvinúť tlak na Rusko, aby umožnilo územné rokovania.

Denník Financial Times s odvolaním sa na zástupcu hovorcu nemeckej vlády Wolfganga Büchnera uviedol, že operácia bola pripravená v najprísnejšom utajení a bez akejkoľvek konzultácie s Berlínom. Kým ofenzíva mala prvé úspechy, na ukrajinskej strane došlo aj k stratám v dôsledku ruských bombardovacích náletov a bezpilotných lietadiel. Prezident Putin označil operáciu za „provokáciu“ a nariadil evakuáciu 130 000 obyvateľov zo susedných oblastí Kursk a Belgorod.