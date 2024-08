Nočná mora v Ostrave: Na muža zaútočil netopier! Pohrýzol ho do ruky, mal besnotu

(Zdroj: Getty Images)

Prenos tohto špecifického typu vírusu besnoty na človeka je však pomerne zriedkavý. Novinárom to dnes povedal zástupca hovorcu českej Štátnej veterinárnej správy (SVS) Petr Majer. Zranený netopier bol minulý štvrtok nájdený neďaleko električkovej zastávky na Nádražnej ulici v centre krajského mesta. "Pri následnej manipulácii netopier uhryzol jednu osobu do ruky," uviedol Majer. Podľa dostupných informácii má byť uhryznutý muž aktuálne pod dohľadom lekárov.

Nákazu besnotou najprv potvrdilo vyšetrenie v Štátnom veterinárnom ústave v Olomouci a pri následnom detailnom vyšetrení dnes aj pražské pracovisko, ktoré uviedlo, že ide o variant vírusu EBLV 1, ktorý je typický pre netopiere. SVC v tejto súvislosti spolupracuje s krajskými hygienikmi. Ústredný riaditeľ SVS Zbyněk Semerád poukázal na to, že pri náleze uhynutého netopiera alebo zvieraťa s atypickým správaním by ľudia mali byť obozretní a chrániť sa pred uhryznutím. Na poranené, uhynuté či podozrivo sa správajúce zvieratá by vôbec nemali siahať. Vhodné je kontaktovať krajskú veterinárnu správu, mestskú políciu alebo miestne poľovnícke združenie.

"Riziko nakazenia človeka netopierou besnotou je nízke a v ČR nikdy podobný prípad potvrdený nebol. V zahraničí boli popísané sporadické prípady úmrtia človeka po uhryznutí netopierom. Od roku 1977 je v Európe diagnostikovaných päť prípadov úmrtí neočkovaných osôb na netopiere variantu vírusu EBLV. Naopak, pri bežnom variante RABV eviduje Európa len za obdobie 2013 až 2019 desať prípadov úmrtia, "uviedol Majer.

V Česku bola besnota u netopiera vrátane aktuálneho prípadu diagnostikovaná šesťkrát. V roku 2015 to bolo v Prahe u netopiera večerného, u ktorého bol rovnako dokázaný variant EBLV 1. "Pri prepuknutí choroby sa môžu príznaky ochorenia u netopiera prejavovať neschopnosťou letu, nevyhľadávaním úkrytu a vydávaním atypických zvukov. Zdravý netopier sa človeku vyhne a nemá problém si nájsť cestu, hoci je tma. Ľudia by preto mali dať pozor na netopiere, ktorí pôsobia dezorientovane. Na zvýšenú opatrnosť by mali dbať osoby, ktoré s netopiermi prídu do blízkeho kontaktu, napríklad prírodovedci či speleológovia, " dodal Majer.