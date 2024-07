Britská hviezda očarila v bikinách: Neuveríte, koľko má rokov táto sexi kráska

Amanda Holden sa predviedla v sexi bikinách. (Zdroj: Instagram/noholdenback)

LONDÝN - Britská hviezda Amanda Holden ohromila svojich sledovateľov svojím úžasným vzhľadom na sociálnych sieťach, keď si užívala rodinnú dovolenku v Grécku. Zverejnila aj odvážny klip v bikinách. Vek by ste jej určite netipovali. Má 53 rokov a tri deti.

Amanda Holden ohromila svojich sledovateľov, keď si obliekla maličké bikiny. Hviezda British Got Talent vyzerala senzačne, keď vo svojom najnovšom príspevku na sociálnych sieťach ukázala svoje dokonalé telo. Hverečka a speváčka vyzerala úžasne v zelenej dvojdielnej súprave plaviek, keď si užívala grécku dovolenku.

K príspevku napísala: "Summertime #family #bikinis and litres of #apero", keď sa natáčala pri prechádzke sviežou záhradou. Amanda žiarila, keď sa usmiala do kamery, pokým vyšla zo záberu.

Fanúšikovia komentovali nižšie slovami: "OMG, ako vyzeráš tak úžasne, pokračuj v tom, len nám povedz svoje tajomstvo." Druhý dodal: "Je krásna, ale neprezradí žiadne zo svojich tajomstiev, napr. výplň, botox alebo diétu alebo čokoľvek iné..."

Zatiaľ čo tretí napísal: „Omg najhorúcejšia žena na planéte“. V príspevku pred týmto videom bolo možné vidieť Amandu, ako sedí v reštaurácii s túlavou mačkou na kolenách a hladká to roztomilé stvorenie.

Televízna hviezda k príspevku napísala: "Také roztomilé. #catsofcorfu Dress @melissaodabash Necklace @sorujewellery." Fanúšikovia sa tiež zapojili do tohto príspevku, keď zdieľali svoje mačacie príbehy.