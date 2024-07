Izrael by podľa Trumpa mal vojnu v Pásme Gazy rýchlo ukončiť

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mark Peterson)

WASHINGTON - Bývalý americký prezident a kandidát republikánov pre tohtoročné novembrové prezidentské voľby Donald Trump v rozhovore s televíziou Fox News vyhlásil, že Izrael by mal rýchlo ukončiť vojnu v Pásme Gazy, pretože poškodzuje verejný obraz židovského štátu. Exprezident tiež vyjadril želanie, aby boli rýchlo prepustení rukojemníci zadržiavaní teroristickou skupinou Hamas, kritizoval demonštrantov, ktorí protestovali pri Kapitole počas stredajšieho prejavu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k obom komorám Kongresu.

Netanjahua dnes v Bielom dome prijme americký prezident Joe Biden. Oddelene sa s ním podľa médií stretne tiež viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá bude pravdepodobne kandidátkou Demokratickej strany na prezidentku. V piatok sa Netanjahu stretne s Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride.

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Trump v rozhovore vyhlásil, že Izrael by mal ofenzívu v Pásme Gazy rýchlo ukončiť, pretože poškodzuje izraelský obraz, a dodal, že "Izrael veľmi nevie PR (vzťahy s verejnosťou)". Zároveň kritizoval stredajšiu demonštráciu proti Netanjahuovi a vyzval na udelenie trestu ročného väzenia za hanobenie americkej vlajky. Podľa Trumpa sa krajiny ako Rusko, Severná Kórea a Čína vysmievajú Spojeným štátom za to, že takéto činy tvrdšie netrestajú. Vo Washingtone pri stredajšom proteste demonštranti zapálili americkú vlajku a figurínu znázorňujúcu Netanjahua, zatknuté boli viac ako dve desiatky ľudí. Väčšina demonštrantov ale podľa denníka The Washington Post protestovala pokojne.

Vojnu v Pásme Gazy vyvolal bezprecedentný teroristický útok hnutia Hamas na Izrael z vlaňajšieho 7. októbra, pri ktorom zahynulo na 1 200 ľudí. Ďalších zhruba 250 osôb teroristi odvliekli na územie Pásma Gazy. Izraelská vojenská ofenzíva si odvtedy vyžiadala životy 39 175 Palestínčanov, zranenia ich utrpelo najmenej 90 403, uviedlo dnes ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy.