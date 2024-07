Rusko a Čína ukončili spoločné námorné cvičenia v Juhočínskom mori

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Jo Jung-ho/Yonhap via AP)

Agentúra TASS vo štvrtok citovala vyhlásenie ruskej Tichomorskej flotily, podľa ktorého sa cvičenia s názvom Námorná spolupráca 2024 skončili. Cvičenia podľa ruského ministerstva obrany odštartovali v nedeľu v juhočínskom prístave v Čan-ťiang.

Ruská tichomorská flotila uviedla, že obe námorníctva uskutočnili približne 30 bojových cvičení vrátane spoločnej delostreleckej paľby na námorné, pobrežné a vzdušné ciele a spoločných pátracích a záchranných operácií na mori. "Ich hlavným cieľom bolo posilniť námornú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou, ako aj udržať mier a stabilitu v ázijsko-tichomorskom regióne," uviedla flotila.

Peking o vojenských cvičeniach s Ruskom informoval po summite Severoatlantickej aliancie vo Washingtone. Lídri NATO na summite vyjadrili znepokojenie nad prehlbujúcimi sa väzbami medzi Čínou a Ruskom. Peking sa podľa NATO stal "rozhodujúcim podporovateľom ruskej vojny na Ukrajine prostredníctvom takzvaného partnerstva bez obmedzení a rozsiahlej podpory ruskej obrannej priemyselnej základne", pripomína AFP. Čína a Rusko vyhlásili partnerstvo "bez hraníc" v roku 2022, keď prezident Vladimir Putin navštívil Peking len niekoľko dní predtým, než vyslal desaťtisíce vojakov na Ukrajinu, píše Reuters.