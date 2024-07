Holandský premiér sľubuje vyvodenie zodpovednosti za zostrelenie letu MH17

Dick Schoof (Zdroj: TASR/AP/RTL Nieuws )

Rodinní príslušníci obetí si stredu pripomenuli 10. výročie tragédie letu MH17. "Sme naďalej zjednotení v našom boji za spravodlivosť. To je to, čo nás ženie," povedal Schoof na spomienkovej udalosti pri pamätníku neďaleko letiska Schiphol."Všetci viete, že usvedčenie nie je to isté, ako keď je niekto za mrežami," povedal holandský premiér. "Spravodlivosť si vyžaduje, aby sme boli pripravení na dlhé obdobie – a my sme," dodal.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Peter Dejong)

Rusko odmieta vydať troch mužov, ktorých holandský súd uznal za vinných z účasti na zostrelení stroja. Medzinárodní vyšetrovatelia vlani pozastavili svoje úsilie a uviedli, že na trestné stíhanie ďalších osôb nie je dostatok dôkazov.Let odštartoval z letiska Schiphol 17. júla 2014 a smeroval do malajzijského hlavného mesta Kuala Lumpur. Boeing 777-200ER spoločnosti Malaysia Airlines sa stratil z radarov, keď sa nachádzal nad oblasťou rusko-ukrajinských hraníc. Lietadlo zasiahla ruská strela zem-vzduch zo systému BUK odpálená z Doneckej oblasti, kde pôsobili proruskí povstalci.

Okresný súd v Haagu 17. novembra 2022 odsúdil troch jednotlivcov na doživotie za ich úlohu pri zostrelení letu MH17. Tí podľa súdu nesú zodpovednosť za prepravu strely BUK z vojenskej základne v Rusku na miesto odpálenia, hoci ju sami nespustili.Pamiatku 298 obetí si v stredu uctili aj predstavitelia Európskej únie.