Hizballáh zaútočí v Izraeli na nové ciele, ak budú v Libanone zomierať civilisti

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariel Schalit)

BEJRÚT - Libanonské hnutie Hizballáh zasiahne v Izraeli nové ciele, ak jeho armáda bude pokračovať v zabíjaní civilistov v Libanone. Vyhlásil to v stredu vodca tohto šiitskeho hnutia Hasan Nasralláh, informujú agentúry Reuters a AFP.

"Ak sa bude nepriateľ ďalej zameriavať na civilistov tak, ako to robil v uplynulých dňoch, dotlačí nás to k zameraniu sa na oblasti, na ktoré sme predtým neútočili," uviedol Nasralláh v televíznom príhovore. Podľa libanonských štátnych médií a zdrojov z oblasti bezpečnosti zahynuli v utorok pri útokoch Izraela v Libanone piati civilisti vrátane troch detí, pričom všetci boli zo Sýrie. Deň predtým podľa médií zase zomreli najmenej traja libanonskí civilisti. Hizballáh podnikol v reakcii raketové útoky na sever Izraela. Vodca Hizballáhu zároveň varoval Izrael pred následkami invázie do Libanonu.

Na hraniciach Libanonu a Izraela prichádza takmer denne k cezhraničných prestrelkám a vzdušným útokom od vypuknutia vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Podľa údajov agentúr Reuters a AFP prišlo o život v Libanone v dôsledku tohto ostreľovania už vyše 100 civilistov a tiež niekoľko stoviek bojovníkov. Na strane Izraela prišli o život podľa úradov 13 civilisti a 17 vojaci. Ostreľovanie viedlo tiež k evakuácii obyvateľov na oboch stranách hranice, pričom v Libanone vznikli v pohraničných mestách a obciach najväčšie škody od libanonsko-izraelskej vojny v roku 2006. Nasralláh pritom v stredu prisľúbil pomoc Libanončanom, ktorých domovy boli zničené a uviedol, že poškodené a zničené domy budú opäť vybudované a "budú ešte krajšie, než boli predtým".