MOSKVA – Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v stredajšom rozhovore pre týždenník Argumenty i fakty povedal, že vstup Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) by znamenal vyhlásenie vojny Rusku. Tvrdí, že iba "obozretnosť" zo strany NATO môže zabrániť zničeniu Zeme. Informuje o tom agentúra Reuters.

7:21 Rusko a Ukrajina sa v stredu chystajú na výmenu 90 vojnových zajatcov v rámci dohody sprostredkovanej Spojenými arabskými emirátmi (SAE), uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený so záležitosťou. TASR informuje podľa agentúry Reuters, ktorá pripomína, že tvrdenia nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.

7:01 Šéf EÚ kritizuje maďarského Orbána za rozhovory s Trumpom o „mierovej misii“. Charles Michel kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána za spustenie samozvanej ukrajinskej „mierovej misie“ bez podpory EÚ.

7:00 Ruská štatistická služba vylučuje údaje z výročnej správy, aby zatajila vojnové úmrtia. Ruská štátna štatistická služba vo svojej výročnej správe vylúčila celkový počet úmrtí z vonkajších príčin, informovalo 16. júla nezávislé ruské médium Meduza.

5:54 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyzval parlament na schválenie návrhu zákona, na základe ktorého by bolo možné odňať štátne vyznamenania udelené "zradcom". Podľa ukrajinských médií má ísť o jednotlivcov, ktorí podporili Rusko alebo sa zapojili do iných trestných činností proti Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Medvedev tvrdí, že vstup Ukrajiny do NATO by bol vyhlásením vojny Rusku

Lídri členských krajín NATO minulý týždeň na summite vo Washingtone prisľúbili, že Ukrajinu budú podporovať v jej "nezvratnej ceste k plnej euroatlantickej integrácii vrátane členstva v Aliancii". Kyjev však nedostal pozvánku ani časový harmonogram pristúpenia, o ktorý sa vojnou zmietaná krajina usiluje. Medvedev, súčasný zástupca Rady bezpečnosti Ruskej federácie, v rozhovore pre ruský týždenník povedal, že členstvo Ukrajiny v NATO by presahovalo rámec priamej hrozby pre bezpečnosť Moskvy. "V podstate by to bolo vyhlásenie vojny - aj keď s odkladom. Kroky, ktoré proti nám už roky podnikajú protivníci Ruska - vrátane rozširovania Aliancie - dostávajú NATO do bodu, z ktorého niet návratu," vyhlásil.

V súlade s doterajšími vyjadreniami Kremľa Medvedev uviedol, že Rusko neohrozuje NATO, ale bude reagovať na údajné pokusy Aliancie o presadenie svojich záujmov. Odpoveď Moskvy bude podľa neho tvrdšia v závislosti od počtu týchto pokusov. "Či to rozbije celú planétu na kúsky, závisí len od obozretnosti (NATO)," varoval. Medvedev, blízky spojenec ruského lídra Vladimira Putina, zastával post prezidenta v rokoch 2008 až 2012. Západ ho vtedy považoval na ruské pomery za liberálnejšieho politika, teraz sa však podľa Reuters prezentuje ako nekompromisný zástanca ruskej invázie na Ukrajinu, ktorý varuje USA a ich spojencov, že vyzbrojovanie Kyjeva môže viesť k "jadrovej apokalypse". NATO vzniklo po druhej svetovej vojne ako obranná aliancia v reakcii na rozpínavosť Sovietskeho zväzu, najmä v krajinách, ktoré oslobodila Červená armáda. Kremeľ vníma postupné rozširovanie Aliancie ako prejav agresie, doplnila agentúra Reuters.