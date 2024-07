Desivá spoveď Trumpa: Keby neurobil TOTO, guľka ho zasiahne do hlavy! Až teraz si uvedomuje, čo sa stalo

(Zdroj: SITA/AP Photo/Gene J. Puskar)

Od útoku musel Donald Trump neustále myslieť na moment, ktorý mu pravdepodobne zachránil život: Malý pohyb hlavy, aby lepšie videl na obrazovku. V dôsledku toho ho guľka pravdepodobne nezasiahla smrteľne do hlavy, ale škrabla len ucho. „Najneuveriteľnejšie na tom bolo, že som sa nielen otočil, ale otočil som sa presne v správnom čase a presne v správnom rozsahu,“ povedal Trump pre Washington Examiner na palube svojho Boeingu 757 na ceste na republikánsky národný zjazd.

archívne video

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

"Ak sa otočím len na polovicu, guľka zasiahne zadnú časť mozgu. Druhá cesta ide rovno cez lebku. Šanca, že sa otočím dokonale, je pravdepodobne desatina percenta, takže by som tu nemal byť." Málokedy sa odvracia od davu. Keby to v tej chvíli neurobil, "tak by sme sa dnes nerozprávali, však?" Incident ho hlboko šokoval. Až teraz chápe, čo sa stalo ("Reality is just setting in").

It blows my mind how narrowly Trump escaped death.



Watch the replay. He turned his head 0.3 seconds before impact. pic.twitter.com/6MlZ6N8AKD — SOVEREIGN BRAH 🇺🇸🏛️⚡️ (@sovereignbrah) July 14, 2024

Bývalý prezident USA pochválil aj na zamestnancov tajnej služby. V lietadle si vraj 78-ročný muž vyhrnul pravý rukáv a ukázal tmavočervenú modrinu. "Toto je len od agenta, ktorý ma chytil," povedal Trump. "Vieš, aký silný musíš byť, aby si to dokázal?" Trump tiež povedal, že trvá na tom, aby vstal a odišiel z pódia vlastnou silou. "Nechcel som sa nechať vyniesť. Videl som, ako vynášajú ľudí a to nie je dobré. A nemal som problém odísť."

Jeho prvým zámerom však bolo vrátiť sa k rečníckemu pultu. "Chcel som pokračovať v rozprávaní - chcel som pokračovať v rozprávaní, ale práve ma postrelili," povedal Trump s malým smiechom. "Je to veľmi surrealistický zážitok a nikdy neviete, čo budete robiť, kým sa niečo také nestane."

Muž počas sobotňajšieho Trumpovho prejavu v predvolebnej kampani v štáte Pensylvánia postrelil 78-ročného muža a zranil mu ucho. Páchateľa, podľa FBI, 20-ročného muža z regiónu, zabili bezpečnostné zložky. Vyšetrovatelia zatiaľ neidentifikovali motív, ale FBI sa údajne domnieva, že strelec konal sám.

Trump vysvetlil, prečo krátko pred výstrelmi otočil hlavu

Bývalý americký prezident Donald Trump vyviazol z pokusu o atentát živý, pretože v poslednej sekunde otočil hlavu mierne nabok. Preto dostal namiesto do hlavy úder do ucha. Trump v prvom rozhovore pre New York Post povedal, čo ho prinútilo otočiť hlavu. „Pohraničná stráž mi zachránila život. Otočil som mu hlavu, aby som ukázal na tabuľku nelegálneho prisťahovalectva na veľkej obrazovke." Trump pokračoval: "Keby som neotočil hlavu, aby som sa pozrel na štatistiky, guľka by ma zasiahla priamo do hlavy."

Skutočnosť, že to urobil presne v správnom čase a otočil hlavu presne tak, ako bolo potrebné, bola „buď šťastie, alebo Boh,“ povedal Trump. "Keby som to neurobil, už by sme sa tu nerozprávali."

Trump sa krátko po streľbe vyjadril aj k „ikonickej“ snímke, ako dvíha päsť do vzduchu: „Veľa ľudí mi hovorí, že je to najikonickejšia fotografia, akú kedy videli. Majú pravdu. A nie som ani mŕtvy. Normálne musíte zomrieť, aby ste získali taký ikonický obrázok.“ Trump povedal, že chce svojim fanúšikom ukázať, že je v poriadku.

Americký prezident Joe Biden po útoku zatelefonoval svojmu oponentovi Trumpovi. Trump povedal, že Biden bol „veľmi milý“ a že telefonát bol „skvelým“ gestom.