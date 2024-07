Hollywoodske sprisahanie proti Bidenovi?! Clooney sa tajne stretol s Obamom! Predchádzal tomu kľúčový moment

George Clooney a Barack Obama (archívne foto z roku 2016) (Zdroj: profimedia.sk)

Herec George Clooney (63) v stredu v „New York Times“ vyzval Bidena, aby odstúpil z boja o Biely dom, čím vyvolal zemetrasenie. Hviezdy ako Michael Douglas (79) sa už pridali a čoraz viac prominentných priaznivcov Bidena to zvažuje. Od prezidenta sa dištancuje aj vrcholná demokratka Nancy Pelosiová (84).

Čo je však šokujúce? Exprezident Barack Obama (62) a významný Bidenov priaznivec vraj o Clooneyho výzve vedeli vopred – a neurobili nič, aby zabránili jeho zverejneniu. Ako uvádza americký portál Politico, došlo k tajnému rozhovoru medzi starými spoločníkmi Clooneym a Obamom. Herec vraj exprezidenta o svojich plánoch informoval. Obama potom Clooneyho nepovzbudil ani neposkytol žiadne pokyny týkajúce sa obsahu.

Obama však tiež nenamietal, hoci sa zamestnanci Bidenovho predvolebného tímu podľa amerického magazínu „Wall Street Journal“ (WSJ) snažili zabrániť zverejneniu. Pre Bidena – Obamovho dlhoročného viceprezidenta – to bola facka.

Pretože po katastrofálnom dueli proti Donaldovi Trumpovi (78) Obama pred všetkými demonštratívne podporil demokratického prezidentského kandidáta a hovoril o „zlých debatných večeroch“, ktoré sa diali. Teraz otočka za zatvorenými dverami. Podľa spravodajskej stanice MSNBC majú predvolební aktivisti z tímu Bidena podozrenie, že Obama v pozadí kontroluje požiadavky na jeho odstúpenie.

Asi pred tromi týždňami sa Obama a Clooney zúčastnili predvolebnej akcie s americkým prezidentom - pravdepodobne to bol spúšťač Clooneyho obratu z Bidenovho priaznivca na Bidenovho kritika. Ako uvádza WSJ, hlava štátu vraj mala na pódiu nejaké výpadky a problémy s odpoveďami na otázky hviezdneho moderátora Jimmyho Kimmela (56) – podobne ako neskôr v televíznom dueli.

Samotný Clooney o tomto momente vo svojej výzve na rezignáciu napísal: „Je to zničujúce povedať to, ale Joe Biden, s ktorým som bol pred tromi týždňami na benefičnej akcii, nebol Joe (...) Biden z roku 2010 ani Joe Biden z roku 2020."

Ku Clooneymu sa pridal aj Michael Douglas

Michael Douglas v rozhovore pre PageSix povedal, že má obavy z Bidenovej „sebadeštrukcie“ a obáva sa následkov pre prezidentské voľby.

Pre herca je „veľmi ťažké“ hovoriť zle o súčasnom prezidentovi: „Je to také bolestivé pre toľkých ľudí, ktorí ho obdivujú a posledných tri a pol roka jeho prezidentovania považovali za fantastických.“

Držiteľ Oscara má zlomené srdce

Držiteľ Oscara hovorí, že je srdcervúce byť „svedkom Bidenovej situácie“ od katastrofálnej prezidentskej debaty. Jeho verdikt: "Myslím, že vietor zmenil smer."

79-ročný muž, ktorý kedysi hral amerického prezidenta vo filme „Ahoj, pán prezident“ z roku 1995, dúfa najmä v jednu vec: „Demokratická strana sa musí rýchlo spojiť a dohodnúť sa na kandidátovi. Buď budeme naďalej podporovať Joea Bidena, alebo nie."

Douglas je inak presvedčený, že z toho bude mať prospech Trump a presťahuje sa do Bieleho domu: „Momentálne je veľmi chytrý na to, aby bol ticho a len sledoval, ako sa my demokrati navzájom rozpúšťame. Musíme sa rýchlo dať dokopy a zaujať líniu."