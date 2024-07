Tvrdá rana pre zamestnancov a ich súkromie: Zamestnávatelia budú môcť vidieť každý ich klik! TAKTO to funguje

muž, práca, kancelária, zamestnanie, (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Internetové prehliadače boli pôvodne navrhnuté pre bežných spotrebiteľov, no dnes sa využívajú aj na prístup k rôznym pracovným aplikáciám, akými sú firemné maily, databázy zákazníkov alebo videokonferenčné nástroje. Viaceré veľké korporácie sa tak pri snahe o zvýšenie bezpečnosti uchyľujú k nákupu prehliadačov vytvorených namieru pre podniky. To však môže tiež znamenať, že zamestnávatelia môžu mať kompletný prehľad o tom, aké stránky ich zamestanci navštevujú.

Riaditeľ informačnej bezpečnosti a digitálnej forenziky v spoločnosti Pfizer Brian Coleman uviedol, že príprava aplikácií pre komerčné prehliadače môže byť náročná a existujú pri tom značné medzery. Na vyplnenie týchto medzier niektoré softvérové firmy začali ponúkať prehliadače špeciálne navrhnuté pre pracovné prostredie s integrovanými bezpečnostnými funkciami a lepšou integráciou podnikových aplikácií.

„Nevyrieši to všetko, ale keď sa pozeráte na zlepšenie zabezpečenia, šetrenie peňazí, hľadanie vyspelých možností nad rámec základného prehliadača – myslím si, že to bude v budúcnosti veľmi dôležité,“ uviedol Coleman.

Výskumná firma Gartner predpovedá, že do roku 2030 sa firemné prehliadače stanú hlavnou platformou na poskytovanie softvéru na zvyšovanie produktivity a bezpečnosti v pracovnom prostredí, informuje Wall Street Journal. S tým ale môže súvisieť aj lepšia kontrola zamestnancov. IT odelenia, ktoré majú prístup k protokolom prehliadača, totiž môžu vidieť aké stránky sa na ňom navštevovali. Teoreticky tak je možné kontrolovať históriu prehliadania a zistiť, aké stránky si zamestnanec prezeral.

Na prehliadače špeciálne navrhnuté pre pracovné prostredie sa už zameriava viacero softvérových firiem vrátane gigantov ako sú Google či Microsoft, ale aj startupy ako Island či Here. Oproti bežným prehliadačom, ktoré sú zadarmo, si ale firmy musia takéto prehliadače a ich služby zakúpiť. „Umožňuje nám to rýchlo postupovať a nasadzovať aplikácie do prehliadača bez toho, aby sme sa museli starať o všetku réžiu,“ povedala Kim Pradová z Bank of Montreal.