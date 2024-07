Na koho máme zaútočiť? V ruskej prokremeľskej televízii sa diskutovalo o jadrovom útoku

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

Propagandista z Ruska hovoril v štátnej televízii o možnom jadrovom údere na Ukrajinu. Ako uvádza Newsweek, Sergej Mardan, spojenec prezidenta Vladimira Putina, sa odvolal na prieskum, ktorý ukázal, že tretina Rusov by podporila jadrový útok na Ukrajinu.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 857 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Počet podporovateľov jadrových zbraní je „neuveriteľne vysoký“

Video úryvok Mardanových poznámok zverejnila v sobotu na X (predtým Twitter) Julia Davis, zakladateľka Russia Media Monitor. Mardan v klipe spomenul, že počet Rusov, ktorí by sa nebránili jadrovému útoku, je „neuveriteľne vysoký“, no mnohí sa obávajú aj jadrovej vojny.

Naznačil, že dobre rozumie motívom tých, ktorí podporujú jadrový útok. Tvrdili, že bude lepšie použiť jadrovú bombu, ako riskovať životy ruských vojakov.

Kremeľský propagandista je proti jadrovému útoku

Napriek údajným výsledkom prieskumu propagandista podľa Newsweeku argumentoval proti jadrovému úderu. Hoci dokáže pochopiť údajné požiadavky ruského obyvateľstva na použitie jadrových zbraní, pochybuje o uskutočniteľnosti takéhoto plánu.

"Ale potom vyvstáva otázka: Na koho presne by sme mali zaútočiť jadrovými zbraňami?" zdôrazňuje Mardan v televíznom programe. Vysvetlil, že Ukrajina je súčasťou Ruska a útok na ukrajinské mestá ako Charkov alebo Kyjev by sa rovnal útoku na ruské mestá. "Celá oblasť Charkova, Dnepra, Chersonu, Záporožia, Kyjeva a Černihivu je Rusko," povedal Mardan v štátnej televízii.

Komentáre Putinovho spojenca prichádzajú, keď námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov zopakoval, že vojna na Ukrajine by mohla podnietiť Moskvu, aby zmenila svoju jadrovú doktrínu. Tá v súčasnosti počíta s použitím jadrových zbraní len vtedy, ak Rusko považuje svoju suverenitu a územnú celistvosť za ohrozenú, uvádza Newsweek.

Putin niekoľkokrát diskutoval o použití jadrových zbraní

Ruský prezident Vladimir Putin v minulosti opakovane hovoril o použití jadrových zbraní vo vojne proti Ukrajine. Počas februárového prejavu o stave národa vodca Kremľa varoval pred silou ruských jadrových zbraní.

Pri výhražných gestách by mal Západ pamätať na to, že Rusko má aj zbrane, ktoré by mohli zasiahnuť ciele v oblasti, zdôraznil a dodal, že eskalácia a použitie jadrových zbraní môže viesť k "zániku civilizácie".

Konkrétne tiež varoval štáty NATO pred vysielaním vojenských kontingentov na Ukrajinu do boja proti ruským jednotkám. Prezident odmietol tvrdenia, že Rusko chce zaútočiť na Západ, ako „nezmysel“.

Ťažké raketové útoky na Ukrajinu: Veľa mŕtvych a zranených

Po masívnych ruských leteckých útokoch na Ukrajinu v pondelok zomreli desiatky ľudí a ďalší boli zranení, informovalo ministerstvo vnútra v Kyjeve. Obzvlášť postihnutá bola detská nemocnica v Kyjeve, ktorá utrpela vážne škody. Starosta Vitalij Kličko hlásil v nemocnici 16 zranených vrátane siedmich detí a dvoch mŕtvych.

Prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol ruské tvrdenia, že je za to zodpovedná ukrajinská protivzdušná obrana, a poďakoval všetkým, ktorí zverejnili dôkazy o cielenom raketovom útoku online.