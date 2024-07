Známa reštaurácia na gréckom ostrove okráda turistov: Šialená suma za dva drinky! A čo nasledovalo potom...

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

MYKONOS – Známa plážová reštaurácia na gréckom ostrove Mykonos zaúčtovala dvom americkým turistom za dva drinky neuveriteľných 800 eur. To, že účtovaná suma bola oveľa vyššia, ako sa predpokladali, zistili až po návrate do vlasti. Reštaurácia bola v posledných rokoch opakovane obviňovaná z nekalých praktík a údajného podvádzania turistov.

Reštaurácia DK Oyster, ktorá sa nachádza na idylickej pláži Platis Gialos v gréckom meste Mykonos, bola niekoľkokrát v centre pozornosti pre vysoké ceny nápojov a potravín. Viacero turistov tvrdilo, že ich reštaurácia okradla o peniaze. Príkladom je aj americký pár, ktorý o svojej skúsenosti informoval v recenzii na TripAdvisore, informuje portál 24ur.com. „Úplný podvod! Pred odchodom sa uistite, že ste dostali účtenku a skontrolujte svoju kreditnú kartu, pretože vám naúčtujú príliš veľa,“ uviedla turistka v recenzii.

Zaplatili takmer osemkrát viac

Reštaurácia údajne ponúkala ležadlá zadarmo každému, kto si objedná nápoje alebo jedlo. Pár sa preto rozhodol objednať si dva drinky. Neskôr zistili, že každý stojí 51 eur a ešte väčší šok nasledoval po návrate do USA. Zistili, že reštaurácia im nenaúčtovala 102 eur, ale vyše 800 eur. „Bolo mi povedané, že ležadlo je zadarmo, ak si objednáme jedlo alebo nápoje. Objednali sme dva nápoje, že každý po 51 eur. Ak vám to nepríde dosť šialené, keď sme sa vrátili do USA, na účte sa objavil poplatok 876 dolárov (810 eur),“ napísala nahnevaná turistka. Manažér reštaurácie DK Oyster Dimitrios Kalamaras reagoval vyhlásením, že ceny sú uvedené na tabuliach pri vchode. Okrem toho dodal, že návštevníci sú povinní minúť minimálnu sumu výmenou za bezplatné ležadlo.

Od zamestnancov zazneli aj vyhrážky

Nie je to však prvýkrát, čo reštaurácia pobúrila turistov. Minulý rok sa mnoho dovolenkárov sťažovala na TripAdvisore a varovalo ostatných pred pochybným podnikom. Ako informuje denník The Mirror, dvom turistom z Hondurasu, ktorí minulý rok strávili dovolenku na Mykonose, reštaurácia vystavila účet na 600 eur. Objednali si dve smoothies a cestoviny s homárom, no zamestnanci im nepriniesli jedálne lístky, a preto nevideli ceny. Keď dostali účet, zistili, že jedno smoothie stálo 60 eur. „Bol som v pokušení zavolať políciu, ale nechcel som ďalšie problémy,“ pre denník povedal 34-ročný Oscar Maldonado.

V roku 2022 matka s dcérou dokonca žalovali reštauráciu za to, že im za dva kokteily a krevetový šalát naúčtovali viac ako 590 eur, uviedol denník Daily Mail. Ich právnik tvrdil, že keď zákazníčky odmietli zaplatiť, zamestnanci reštaurácie sa im začali vyhrážať.