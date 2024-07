Poplach v USA: Ľudia videli na oblohe UFO! Lietadlo to nebolo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dvanásť zamestnancov amfiteátra Red Rocks v Colorade tvrdí, že 5. júna spozorovali nezvyčajnú vec. Ako uvádza New York Post, okolo 1:00 videli na oblohe veľký tmavý kovový objekt.

„Jeden z našich kolegov zrazu povedal: ‚Hej, čo je to tam? Vyzerá to ako vesmírna loď´,“ cituje portál „NUFORC UFO Sighting 181776“ očitého svedka.

Videli lietajúci objekt v tvare disku

O pár chvíľ neskôr sa vraj všetci zhodli, že videli UFO vznášať sa asi pol míle severne od amfiteátra. "To nebolo lietadlo. Nebol to satelit ani dron ani nič podobné. O tom, čo to bolo, nebolo pochýb: "Všetci sme videli obrovský lietajúci objekt v tvare disku vznášať sa niekoľko stoviek metrov nad zemou s tromi radmi okien a svetiel," cituje očitého svedka. „So mnou to videl tucet ďalších."

Predmet sa po 30 sekundách „rozpustil vo vzduchu“

Podľa správy asi po 30 sekundách UFO jednoducho zmizlo a „rozpustilo sa vo vzduchu“. Svedok má podozrenie, že objekt zmizol, pretože si ho všimli: "Všetci sme ho videli zmiznúť hneď, ako vedel, že je sledovaný."

