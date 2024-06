Rozruch okolo paktu Putin-Kim: Klamal šéf Kremľa všetkým? Severná Kórea chce poslať vojakov na Ukrajinu

Vladimir Putin a Kim Čong-un (Zdroj: SITA/SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Klamal Vladimír Putin všetkým o svojom pakte s Kim Čong-unom? Severná Kórea je údajne pripravená vyslať vojakov do ukrajinskej vojny na podporu Ruska. Sám Putin pritom takýto plán nedávno vylúčil.

Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na juhokórejský televízny kanál Chosun. Podľa správ Severná Kórea plánuje vyslať stavebné a inžinierske jednotky do oblastí Ukrajiny okupovaných Ruskom už v júli. Tieto jednotky, ktoré pracujú v zahraničí pod rúškom stavebných robotníkov, aby zarobili pre režim cudziu menu, majú byť podľa vysielateľa presunuté z Číny do týchto regiónov ovládaných Ruskom.

Toto rozmiestnenie vojakov zatiaľ nezodpovedá vojenskému paktu, ktorý nedávno uzavreli Putin a Kim. V ňom sa uvádza: „V prípade, že sa niektorá zo strán dostane do vojnového stavu ozbrojenou inváziou jediného štátu alebo štátov, druhá strana okamžite poskytne vojenskú a inú pomoc s využitím všetkých prostriedkov, ktoré má k dispozícii."

USA sa zrejme obávajú, že by Severná Kórea mohla poslať na Ukrajinu aj bojové jednotky a vydali varovanie pre Pchjongjang.

Reakcia USA

Ak sa Severná Kórea rozhodne vyslať vojakov do boja za Rusko na Ukrajinu, tieto sily budú použité ako potrava pre delá, uviedol na utorkovej tlačovej konferencii tlačový tajomník Pentagonu, generál Pat Ryder.

„Keby som bol personálnym manažmentom severokórejskej armády, spochybnil by som svoje rozhodnutie poslať svoje jednotky ako potravu pre delá do ilegálnej vojny proti Ukrajine. A videli sme, aké straty utrpeli ruské sily,“ povedal americký generál.

Severná Kórea doteraz poskytla Rusom takmer dva milióny kusov delostreleckej munície, rakety pre ruské viacnásobné raketomety a možno aj balistické rakety. Aktívna účasť severokórejských bojových jednotiek by bola novou etapou v medzinárodnej eskalácii vojny.