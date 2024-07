Balóny s odpadom vypustené z KĽDR narúšajú leteckú dopravu v Južnej Kórei

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Im Sun-suk/Yonhap)

SOUL - Balóny s odpadkami, ktoré Severná Kórea začala od konca mája vypúšťať do vzdušného priestoru Južnej Kórey, narušili doteraz 115 letov komerčných lietadiel s viac ako 10.000 cestujúcimi. Podľa agentúry AFP to v stredu uviedol poslanec juhokórejského parlamentu Jong Jun-ho odvolávajúci sa na najnovšie údaje ministerstva dopravy.

Vypustenie balónov si 26. júna vynútilo trojhodinové prerušenie prevádzky medzinárodného letiska Inčchon pri Soule. V iných dňoch boli odložené prílety a odlety alebo boli lety dokonca odklonené. Najmenej 15 lietadiel, vrátane diaľkových liniek zo San Francisca, Vancouveru a Los Angeles, muselo byť odklonených na medzinárodné letisko v meste Čchongdžu, čo spôsobilo veľké meškania a komplikácie pre cestujúcich.

Pchjongjang doteraz vypustil do Južnej Kórey viac ako tisíc balónov s nákladom odpadu. Reaguje tým na kroky skupiny prebehlíkov z KĽDR, ktorí vypúšťajú do Severnej Kórey balóny s letákmi proti vodcovi Kim Čong-unovi a nosiče s juhokórejskou hudbou. Juhokórejské úrady nemôžu aktivistov sankcionovať na základe rozhodnutiu súdu z roku 2023, podľa ktorého by išlo o porušenie slobody prejavu. Severná Kórea je mimoriadne háklivá na to, aby jej obyvatelia mali prístup k juhokórejskej popkultúre; jej vplyv - najmä na mládež - sa snaží všemožne obmedziť, konštatuje agentúra AFP.