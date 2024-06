Scholz potvrdil dohodu o najvyšších postoch v EÚ s von der Leyenovou na čele Európskej komisie

Olaf Scholz (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)

Skupiny sa tiež dohodli na tom, že bývalý portugalský premiér António Costa z rodiny európskych socialistov by mal byť predsedom Európskej rady a estónska premiérka Kaja Kallasová, ktorá politicky zastupuje tábor európskych liberálov a centristov, by mala zaujať post šéfky diplomacie EÚ, povedal Scholz."Je to v súčasnosti len pozícia troch skupín, ktoré však majú v parlamente väčšinu...Veľmi tak dúfam, že Európska rada, ktorá sa zajtra zíde, dosiahne dohodu," uviedol Scholz v Bundestagu, dolnej komore nemeckého parlamentu.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Andreea Alexandru)

Rozhovory na mimoriadnom summite EÚ v Bruseli venovanom najvyšším pozíciám v euroinštitúciách prerušili národní lídri začiatkom minulého týždňa bez konečného rozhodnutia o ich obsadení.Vo štvrtok (27. 6.) sa v Bruseli však opäť začne dvojdňové zasadnutie Európskej rady, na ktorom by mali lídri EÚ definitívne rozhodnúť o tom, kto bude šéfovať inštitúciám Európskej únie nasledujúcich päť rokov. Slovensko bude na ňom zastupovať prezident Peter Pellegrini.

Aby bola von der Leyenová naozaj nominovaná, potrebuje podporu kvalifikovanej väčšiny, čiže súhlas lídrov z najmenej 20 členských krajín, ktoré zastupujú 65 percent obyvateľov Únie. Po nominácii Európskou radou bude von der Leyenová musieť získať aj väčšinový súhlas poslancov nového Európskeho parlamentu.