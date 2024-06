DESIVÝ zážitok Slovákov v Chorvátsku na dovolenke! VIDEO Na ostrove vypukol požiar

(Zdroj: Tip čitateľa)

"Požiar hasia už asi tretiu hodinu. Dlho to nevyzeralo, že by hasenie pomáhalo, ale posledných pár minút to už vyzerá lepšie. Z mora plamene nevidno, len obrovský štipľavý dym," približuje jeden z dovolenkárov a dodáva, že požiar vypukol asi kilometer od mora.

Na záberoch, ktoré redakcii Topky dovolenkári poskytli, je vidieť, ako žltočervené hasičské lietadlo Canadair blízko nich prelietava a z mora naberá vodu, ktorou požiar hasí. Útroby tohto lietadla sa vodou naplnia za desať až päťnásť sekúnd. Jedno z videí tiež zobrazuje kúdeľy dymu, ktoré sa vznášajú nad ostrovom. Bližšie okolnosti požiaru známe nie sú.

Požiar na chorvátskom ostrove Brač (Zdroj: Tip čitateľa )

Zásah hasičského lietadla na chorvátskom ostrove Brač (Zdroj: Tip čitateľa)