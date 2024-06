Po búrkach a zosuvoch pôdy vo Švajčiarsku naďalej pátrajú po viacerých nezvestných

Povodne vo Švajčiarsku (Zdroj: SITA/Samuel Golay/Keystone via AP)

V oblasti tohto údolia sú po piatkovom zosuve stále nezvestní dvaja ľudia, uviedla tamojšia polícia. Zosuv spočiatku pochoval až štyri osoby, jednu ženu sa však podarilo nájsť živú v sobotu a mŕtve telo ďalšieho muža objavili o deň neskôr.

V Bernských Alpách spustili v pondelok pátranie po troch nezvestných. Podľa polície ide okrem iného aj o otca s malým dieťaťom, ktorí v nedeľu spadli do vodopádu Giessbach. Muž bol na túre spoločne s manželkou a ďalším batoľaťom; doposiaľ nebolo bezprostredne jasné, prečo a za akých okolností do vodopádu spadli.V okrese Simmental spadla ešte v sobotu ďalšia žena do prúdu rieky Iffigbach. Cestovala so skupinou ľudí, v pondelok však stále neboli po nej žiadne stopy, píše DPA.

V jazere Zug našli v pondelok v hĺbke 80 metrov potopenú plachetnicu a telo. Plavidlo sa podľa polície potopilo pri nehode počas regaty ešte v sobotu. Dvoch mužov sa podarilo zachrániť, ďalší 56-ročný muž však bol odvtedy nezvestný.